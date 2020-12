“Las verdaderas reinas jamás entregan su corona”: Sofía Aragón reaccionó a su ausencia en la final de Mexicana Universal 2020

La ex reina de belleza tapatía no acudió a la gala, donde tradicionalmente la reina saliente corona a la reina entrante (Video: Instagram @sofaragon)

Quien fuera la reina de belleza mexicana hasta la tarde del domingo 29 de noviembre, Sofía Aragón, dio una señal de cuál es su sentir luego de no haber acudido a la edición 2020 del certamen Mexicana Universal, en donde hasta hace meses se esperaba que se presentara para coronar a la nueva reina de la organización. Y es que ya desde hace varias semanas, Lupita Jones, la organizadora del evento y Directora general del programa que prepara a las reinas de belleza, había dado a conocer que Sofía Aragón no se presentaría a la gala presuntamente por intereses encontrados de las televisoras involucradas.

Esta situación se derivó porque, tras haber obtenido el segundo lugar en Miss Universo 2019, a Sofía Aragón se le ofreció formar parte de las filas de TV Azteca, empresa televisora donde funge como conductora y donde participó en el reality show La Voz México. Según Lupita Jones, quien llevó su certamen a las pantallas de Imagen Televisión luego de haberlo transmitido los dos últimos años a través de la señal de TV Azteca, y de más de 20 años de haber formado parte de Televisa, prescindir de la presencia de la reina de belleza mexicana de 2019 fue una decisión de la televisora actual donde se transmitió el proyecto.

Y aunque esa fue la “versión oficial”, otras voces han señalado que más bien la ausencia de Sofía en la gala de coronación se debe a su enemistad con Jones y a que nunca apoyó su desempeño como Miss, rumores que se exacerbaron tras la transmisión en vivo de Aragón en sus redes sociales donde ventiló los malos tratos, el “abuso simbólico” y la falta de apoyo de Lupita para su persona cuando se encontraba preparándose rumbo a Miss Universo 2019.

Sofía Aragón habló de su relación con Lupita Jones y expresó que ésta no le dio "ni un peso" de manutención durante el tiempo que se mantuvo a su cargo (Video: Instagram @sofaragon)

Luego de la coronación de la nueva reina de belleza ocurrida la noche de este domingo 29 de noviembre, donde fue elegida la oriunda de Chihuahua, Andrea Meza de 26 años, para representar a nuestro país tanto a nivel nacional como en el próximo certamen Miss Universo 2020, que en realidad se llevará a cabo en el primer trimestre de 2021, Sofía Aragón expresó sutilmente su sentir.

Y es que la tapatía compartió en sus historias de Instagram una tercia de mensajes. El primero fue un pensamiento que reza: “No escondas tus cicatrices, mejor presúmelas, son una prueba de que ninguna guerra ha podido contigo, de que ha dolido, pero también sanado”.

Después compartió mensajes que le hicieron llegar al respecto de su ausencia del evento donde “no fue requerida”. En las instastories se puede ver un video donde se menciona: “Las verdaderas reinas jamás entregan su corona porque la portarán de por vida. Su reinado es eterno”. Sofía retomó el mensaje y lo agradeció con emoticones de corazones y cara conmovida. “¡Gracias!”

Aragón se alió con otras ex misses para difundir un comunicado donde condenan los malos manejos al interior de Mexicana Universal, comandada por Lupita Jones (Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

En una historia siguiente, la ex reina de belleza compartió un pequeño clip donde se hace una semblanza del día en que recibió su corona dentro de Mexicana Universal 2019. En dicho video se escucha la voz en off del locutor del certamen: “Sofía Aragón, felicidades por ser un ejemplo de dedicación, belleza e inteligencia, estamos orgullosos de la gran mujer que eres. Gracias por una noche inolvidable”.

Además, uno de sus seguidores escribió la siguiente dedicatoria a la conductora de 26 años, quien agradeció el gesto y lo compartió: “Para todo aquel que ha dicho que no puede, que no vale, que no es suficiente, pero que aun así no deja de creer, de soñar y de buscar su camino. Para el que ha caído un millón de veces y se ha levantado un millón y una. Pero en especial para aquel que no sabe cómo levantarse una vez más. Para que recuerden que pueden convertir su dolor en poder”. Con el respaldo a dichos mensajes, Sofía Aragón compartió su sentir respecto a la gala donde, inusualmente, la reina saliente no coronó a la reina entrante.

