Los besos de Celia Lora con Ricky Martin y Robbie Williams: la modelo de “Playboy” confesó cuál fue mejor

Celia Lora confesó que besó a Ricky Martin y Robbie Williams (Foto: Instagram)

En su época de adolescencia, Celia Lora fue fanática de Ricky Martin e incluso tuvo oportunidad de besar al famoso intérprete puertorriqueño un par de veces, pero en su historia -confesó- también figuró el cantante británico Robbie Williams

Es decir, que la modelo de Playboy tuvo oportunidad de besar tanto a Ricky como a Robbie y entre ambos confesó que prefiere a uno.

La hija del rockero Alex Lora concedió una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde habló de distintos temas y sin censura, como suele ser ella en su vida cotidiana.

Así que entre sus confesiones estuvo una relacionada con los cantantes.

Celia estaba hablando de cómo sus padres se conocieron en el festival de Avándaro y entonces Yordi dijo “es como si tú te hubieras casado con Ricky Martin”.

Celia tuvo oportunidad de conocer a Ricky ... y de besarlo (EFE)

“Yo no creo que me hubiera casado con él”, respondió Celia. “Me lo agarré a él y a Robbie Williams”, señaló.

Yordi fue insistente sobre su “encuentro” con Ricky, porque él entendió que Celia había tenido relaciones íntimas con él, pero ella se apresuró a aclarar: “No, no me lo di pero me lo agarré unos besitos”.

Entonces Yordi le preguntó quién besa mejor entre Ricky y el intérprete británico, a lo que Celia respondió, sin dudar, que Robbie.

A Celia le gustó más cómo besa Robbie Williams (Instagram)

Desafiando a la censura

La hija de Alex Lora dio de qué hablar hace algunos meses al señalar la censura de la que ha sido objeto en redes sociales. Pese a ello, ya estaba preparada para realizar candentes escenas junto a Nacha Michelson, quien fuera integrante de Acapulco Shore.

Explicó que aparecerán completamente desnudas, con muchos encuentros lésbicos y mucha complicidad, por lo que no duda que este nuevo encuentro llame mucho la atención y genere gran controversia.

“Serán 15 videos en total, que son de jugar entre nosotras, yo también llevo otras ideas y a ver qué pasa”, reveló a las cámaras de Ventaneando, programa de espectáculos de TV Azteca.

La famosa destacó que desde el primer momento tuvo un muy buen acercamiento con su compañera chilena, lo que se notará en la cámara desde el segundo uno de la producción.

Celia Lora fue censurada en Instagram (Foto: Instagram de Celia Lora)

“Yo había visto a Nacha en fotos, pero no sabes si te va a caer bien o habrá química, pero desde el primer día le dije: ‘qué ped* ¿tú jalas?’ y se puso súper contenta y me dijo que ‘sí’. Aunque todo se retrasó por la pandemia, pero ya quedamos que el 17 y 18 de noviembre grabamos”, reveló.

Sobre lo que el público verá en este audiovisual, Lora mencionó: “Así es siempre (mostrarse desnudas)... se va a ver mucho lo bien que nos llevamos y aparte de lindo, creo que va a estar divertido”.

La hija de Álex Lora no comentó qué revista para caballeros es la encargada de juntar su belleza con la ex integrante de Acapulco Shore, pero ambas mujeres destacan por su belleza y capacidad de mostrarse sin filtros para presumir sus encantos ante las cámaras.

(Foto: captura de YouTube de Celia Lora)

Al igual de Celia, Ignacia, o mejor conocida como “Nacha”, tiene un sitio web con contenido exclusivo y subido de tono, dedicado para las personas que pagan USD 10 al mes.

A pesar de este espacio restringido, la influencer también utiliza sus redes sociales para compartir su día a día, pero también videos o fotografías con muy poca ropa.

