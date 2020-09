Mane y Karime opacaron a Celia Lora durante un viaje a Oaxaca

Celia Lora fue arrestada hace unos días en Playa del Carmen (IG: celi_lora)

A pesar de que Celia Lora suele ser la que siempre se roba las miradas debido a su exuberante figura, la participante del popular reality “Acapulco Shore” se vio opacada por sus dos ex compañeras, Manelyk y Karime, durante un viaje a un resort en Puerto Escondido, Oaxaca.

Y es que las participantes fueron a disfrutar de una semana de vacaciones en un lujoso hotel, en donde las tres amigas decidieron irse juntas en busca de relajación y de las ya conocidas fiestas descontroladas a las cuales están acostumbradas. Por supuesto que las fotos no podían faltar, ya que las actrices decidieron probarse unos bikinis para mostrar su espectacular figura. Sin embargo, quien decidió usar un traje de baño de una pieza fue Celia Lora, quien se veía en una actitud mucho más relajada que sus compañeras.

Y es que Celia utilizó un traje de baño con el logotipo de una popular marca de refrescos. Al mismo tiempo usaba una gorra y una visera para tratar de protegerse del sol, mientras que Mane usaba un bikini con muchos colores y Karime Pindter uno color rosa. Algo que destacaba de ambos bikinis era que tenían impresiones de ojos.

Celia utilizó un traje de baño con el logotipo de una popular marca de refrescos. Al mismo tiempo usaba una gorra y una visera para tratar de protegerse del sol (Foto: Instagram @celi_lora)

Como cabría esperar, las fotografías causaron furor en los seguidores del programa, quienes les dieron más de 50,000 “Me gusta” en sólo unas horas.

Y es que parece que a Mane le ha estado sentando muy bien el trabajar como una entrenadora de rutinas en el programa Hoy, en donde lleva varios programas siendo la especialista de ejercicios, pues hace poco puso en duda una de sus frases más populares: “Todo lo que ves es operado”, pues en una publicación de Instagram, la actriz reveló que sólo tiene dos cirugías hechas en todo el cuerpo:

La primera cirugía que me hice fue la liposucción porque tenía muchos gorditos en la cadera” (...) Juré que nunca me iba a hacer las bubis (...) Pero un día fui a Playa del Carmen con mis amigos y vi a muchas chicas extranjeras muy delgaditas, pero con las bubis en su lugar; como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘lo necesito en mi vida’. Regresé y me operé. Y, bueno, lo que me sacaron de la lipo, me lo pusieron en las nalgas

Mane aseguró que sólo se ha hecho dos cirugías en toda su vida, a pesar de que su frase favorita es "todo lo que ves es operado" (Captura de Pantalla: Especial)

Por supuesto que las reacciones de los seguidores de la actriz no se hicieron esperar, algunos le creyeron y afirmaron que todo su cuerpo se ve que lo moldeó a partir de ejercicios y rutinas, mientras que otros usuarios la criticaron y dijeron que no es honesta a la hora de hablar sobre su cuerpo, por lo que reclamaron que las declaraciones son incongruentes con lo que la misma Mane ha dicho en otras temporadas de Acapulco Shore. Así decían algunos comentarios:

“Claro que tiene operada la nariz, en la segunda o tercera temporada lo dice”, dijo un usuario; “¿Nada más 2 cirugías? Por favor, esa no se la cree ni su abuelita”; “Está muy bien que no le de vergüenza su pasado, pero lo malo que se le olvida al momento de criticar a cualquier mujer que se topa en su camino”; “La ’Mane’ trae como 4 intervenciones en la cara (nariz, cachete, labio, mentón) y como 3 en el cuerpo (senos, lipo, nalga…) que no invente jajaja”.

