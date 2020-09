Celia Lora después de la censura: entre fotos en lencería y ayuda ante la crisis por COVID-19

Celia Lora reconoció que ha sufrido la censura en redes sociales (IG: celi_lora)

Días después de declarar que ha sufrido de la censura en redes sociales, la playmate Celia Lora se mostró en lencería y semidesnuda en Instagram.

Además aprovechó para recordar la portada que hizo recientemente en It Magazine y siguió con su apoyo a marcas y comercios locales.

Esta imagen fue la elegida para su portada en "It Magazine" (IG: celi_lora)

En Instagram stories compartió varios clips relacionados con negocios de ropa, joyas, zapatos y comida. Y es que durante la epidemia de COVID-19, Lora ha mostrado su apoyo a la recuperación económica del país, y sobre todo a emprendedores.

Precisamente en la entrevista que dio a It Magazine habló de su labor sin fines de lucro.

“A pesar de lo que se vive en México, sabemos de tu increíble solidaridad al publicitar varios negocios y locales. ¿Crees que este tipo de actividades sean inherentes a los influencers de ahora?”, le preguntaron.

Celia Lora compartió esta imagen en lencería el fin de semana (IG: celi_lora)

“Depende mucho de cada personas a mí por ejemplo, de repente me interesa gente que no conozco. A lo mejor pienso mucho sobre cuando yo quería poner un restaurante. Sé lo difícil que es eso y no me quita nada apoyar a la gente. Yo me siento bien por lo que hago y no voy a cambiar”.

Como parte de su aparición en It Magazine, Celia posó en lencería para la portada, imagen que compartió en su cuenta de Instagram este fin de semana, seguida por otra sensual foto en la que se lució con un body de encaje blanco.

La publicación más reciente de la hija del rockero Alex Lora muestra Celia topless frente a un espejo.

También se dejó ver topless, pero sin enseñar "de más", para no ser censurada (IG: celi_lora)

Aunque como bien lo ha explicado, debe cuidar sus publicaciones en esa red social para evitar la censura, pues como se recordará, en Instagram está prohibido subir imágenes donde aparezcan pezones femeninos.

En su cuenta en la red social son abundantes las imágenes de Celia en lencería, pero sin “mostrar de más”.

De la misma sesión con el body blanco ha compartido varias fotos, así como de sus viajes, sus salidas con amigos y también de su programa en MTV, donde tiene su “consultorio del amor”.

Ante el tema de la censura que vivió en redes, Celia optó por crear su propia página web con contenido sin restricciones.

Celia ha usado sus redes sociales para apoyar a negocios y marcas en medio de la crisis de COVID-19 (Instagram: celi_lora)

“Desde hace mucho la quería hacer yo, pero llegaron unos fulanos, amigos de Acapulco, y la hicieron. Porque hacerla es aventarte a invertir y con eso me evito el que cualquiera le haga un screenshot y así lo hace alguien más por mí. Yo subo las fotos y listo, pero son fotos sin censura”, confesó en entrevista en el programa Ventaneando a principios de 2020.

Por supuesto, la finalidad de dicho sitio web es obtener ganancias mediante sus imágenes. “Porque luego me dicen ‘mándame un saludo’ y así les puedo responder ‘quieres un saludo, pues cuesta tanto en la página’, porque creen que soy Cepillín o qué… estamos cobrando, de eso se trata”.

Pero ante la reciente crisis económica por COVID-19, Celia también ha mostrado su lado más solidario. De hecho desde el pasado mayo la ex conejita de Playboy e integrante de Acapulco Shore hizo un llamado en redes sociales.

“¡Hola! ¿Tienes una empresa? ¿Restaurante, servicio a domicilio, salón de belleza, pastelería. LO QUE SEA? Hazme un flyer con el nombre de tu lugar, horarios y país o ciudad donde están ubicados y etiquétame y yo le daré RT”, aseguró. “Lo que quiero es ayudarte a llegar a más personas (no importa en el país que estés, aquí tengo de todo) gracias espero que tú y tu familia estén muy bien y poder ayudarte a llegar a más gente”.

