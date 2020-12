“¿Dónde está Daniel Bisogno?”: arrecian las críticas y dudas sobre el conductor de “Ventaneando” tras insultar a Ceriani

El conductor no ha emitido ninguna declaración, se especula que fue "castigado" y se encuentra negociando su regreso al programa mediante una disculpa pública (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Tras algunos días de ausencia en el programa Ventaneando, esta tarde de lunes tampoco se presentó al programa de TV Azteca el polémico conductor Daniel Bisogno, lo cual ha comenzado a suscitar suspicacias entre los televidentes del programa que ya han dado muestras de su interés por conocer el motivo real de su ausencia.

Y es que el polémico conductor fue noticia a partir del miércoles de la semana pasada porque lanzó fuertes descalificativos contra el conductor y periodista Javier Ceriani, a quien tildó de ‘bruja malcogida’. Dichas declaraciones levantaron ámpula entre el público, y algunos consideraron excesivo ese tipo de lenguaje en televisión abierta en un horario familiar.

“Como ese no se da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay. Además, con esa jeta de bruja mal cogida. Perdónenme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, fueron las palabras de la polémica.

Ceriani cuestionó el hecho de que Daniel ha insultado anteriormente a personajes como Ana Bárbara, Chiquis Rivera y a un seguidor de Twitter (Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG)

Tras rumores de que Bisogno habría recibido algún tipo de amonestación por parte de la empresa televisora de Ricardo Salinas Pliego, el conductor no volvió a pisar el foro de Ventaneando, por lo que ahora el público del programa cuestionó el porqué de su ausencia de ya tres días.

“Qué pena lo sucedido con Daniel Bisogno en su programa del miércoles pasado con respecto a la falta de respeto a Javier Ceriani, y peor que ustedes, Ricardo Salinas Pliego, lo han permitido en un horario familiar, además de misógino cambiándole el sexo a un periodista”, “Daniel Bisogno, quiero que me digas si ya no estarás en Ventaneando porque la única razón por la que lo veo eres tú. Siempre es así tu personaje, no sé por qué ahora se molestan, tú digno.”, “Patricia, ¿dónde está Daniel Bisogno? Ya estás como Ciurana regándola. Perderás el poco público que aún seguimos siendo fieles al programa”, son algunos de muchos comentarios que han hecho llegar a las cuentas de Twitter de la conductora titular de la emisión y del presidente de TV Azteca.

Fuertes críticas han aparecido en el timeline de la emisión, pues gran cantidad de usuarios aseguran que al cuadro de conductores de Ventaneando les gusta “hablar mal de todo mundo menos de ellos”: “Pati Chapoy, Daniel Bisogno, ¿por qué tanto silencio de la ausencia de este último? Siempre hablan de todo el mundo, pero de los propios no, ¿verdad? Eso no es ser un programa serio, o qué opinas, Javier Ceriani?”, “Daniel Bisogno, eres realmente patético y tú que eres un gay de closet tú no tienes el valor de salir es tu problema, eres una verdadera basura de persona”, “Hace años que se merecía un ‘estatequieto’ por irrespetuoso, grosero, burlón. Qué bueno que corrieron a Daniel Bisogno de la televisión”.

Daniel Bisogno sostuvo en Twitter sus insultos contra Ceriani (Foto: Captura de pantalla)

Y es que todo el escándalo surgió porque el programa que conduce Javier Ceriani, Chisme No Like, tuvo la exclusiva de la nueva pareja de Marjorie de Sousa, hecho que fue cuestionado por Bisogno quien se preguntó por qué dicho programa conducido por un “asqueroso” tenía la noticia.

Ante los insultos de Bisogno, Ceriani condenó este jueves el hecho y realizó un video dirigiéndose a Ricardo Salinas Pliego cuestionando el tipo de conductores que aparecen a cuadro, y amenazó a Bisogno con revelar todo lo relacionado con sus polémicas sexuales del pasado.

El presentador argentino aseguró tener conversaciones con ex parejas de Daniel Bisogno y amagó con dar detalles (Foto: Instagram de Javier Ceriani)

“Vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto. Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido” dijo el argentino.

Ya para la tarde del jueves Bisogno no apareció en la emisión y sus compañeros no explicaron la razón de su ausencia. Se esperaba que reapareciera este lunes para hablar de lo sucedido pero no acudió al foro. Esta situación se liga a que semanas atrás Bisogno insultó a uno de sus seguidores de Twitter llamándolo “muerto de hambre” por apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hecho que también fue duramente criticado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Frustrado con una doble vida”: Javier Ceriani respondió fuerte a los comentarios “homófobos” de Daniel Bisogno

“Un ser tan asqueroso, bruja mal cog*da”: Daniel Bisogno arremetió en “Ventaneando” contra Javier Ceriani

“Por eso estamos como estamos”: Daniel Bisogno y sus duros comentarios contra Yalitza Aparicio como conductora de los Latin Grammy