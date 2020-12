“Frustrado con una doble vida”: Javier Ceriani respondió fuerte a los comentarios “homófobos” de Daniel Bisogno

Foto: Daniel Bisogno / IG - Ceriani / IG.

Luego de recibir diversos comentarios en su contra y descalificaciones a su trabajo de los conductores de Ventaneando, Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, hizo fuertes revelaciones sobre Daniel Bisogno y pidió al empresario Ricardo Salinas Pliego dejar de cobijar en TV Azteca al polémico presentador.

Durante la última emisión del programa de espectáculos mexicano, sus conductores se mostraron extrañados porque la supuesta nueva pareja de Marjorie de Sousa prefirió hablar del romance con Javier Ceriani en Chisme No Like.

Pati Chapoy y Pedro Sola cuestionaron porqué el empresario había buscado un medio como ése cuando podía contárselo directamente a un programa como Ventaneando, sugiriendo que la emisión de Azteca es más grande e importante.

Daniel Bisogno, principalmente, hizo duros comentarios hacia el periodista argentino: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Pero Javier Ceriani no se quedó callado. Ya desde las cuentas oficiales de su programa adelantó su molestia, pero fue en Chisme No Like donde, al lado de su compañera Elisa Beristain, hizo fuertes revelaciones.

Según Elisa Beristain, los comentarios de Daniel Bisogno surgieron desde su envidia; mientras que Ceriani sugirió que Pati Chapoy prefirió no decir nada para no meterse en problemas y la catalogó como “una mojigata”.

Pero para aclarar todo el conflicto, Javier Ceriani destacó que la pareja de Marjorie de Sousa lo buscó porque él trabajo dicha nota.

“Mientras tú vas a buscar pit*s a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa trabajando... vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto”, dijo molesto el conductor de Chisme No Like.

“Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisora”, dijo sobre la conducta de Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Reprobó que el conductor mexicano busque desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”

“Me lo dijo un ex tuyo. Tu mujer sabía que eres gay y lo de Bigorra era un show para proteger a tu mujer y a ti”, añadió Ceriani.

“Se perdió 50 años de pit*s y ahora está desesperado por comerse todos. Pero ahora está con un chiquito de 23 años... me llamaron tus ex y me contaron todo”, reveló antes de cuestionar a Daniel Bisogno sobre su trabajo y su labor dentro de Ventaneando.

“Es un gay frustrado, un amargado”, sentenció.

Tanto Ceriani como Beristain le pidieron reconocer su sexualidad y hasta le ofrecieron ayuda para que acepte su orientación.

“Es lamentable que chicos de periodistas están peleando por un puesto en la televisión y escuchen a esos vagos”, agregó Ceriani.

En el mismo programa, retomando la información de otro YouTuber, se dijo que TV Azteca ya le retiró la exclusividad a Daniel Bisogno porque los mismos patrocinadores ya no lo quieren para dar sus menciones.

A Ricardo Salinas Pliego también dedicó un contundente mensaje: “Ya le perdonó que le llamara muerto de hambre a todos los mexicanos, que le dijera gorda a ‘Chiquis’ Rivera y de ahí la cantidad de vómitos incorrectos para un país que se merece una buena educación”.

“Si quiere un México mejor, que vea el programa porque también es para usted... No voy a tener piedad, caiga quien tenga que caer. Les sé mucho porque ahí están todos sucios”, añadió.

Urgió a cambiar la forma de comunicar la información de espectáculos y aceptar cuando otro comunicador gane una noticia.

