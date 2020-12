Dura advertencia de Ceriani a Salinas Pliego por su pleito contra Bisogno: “Está asumiendo todos los problemas que le van a venir”

(Foto: Instagram de Javier Ceriani)

El conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, continuó con la guerra en contra de Daniel Bisogno y responsabilizó a Ricardo Salinas Pliego de las polémicas declaraciones del conductor de Ventaneando.

El periodista argentino fue franco acerca de su postura sobre este conflicto y es que aseguró que si la televisora del Ajusco no pone un alto a esta situación, él se encargará de revelar más detalles escabrosos del presentador mexicano y las personas a su alrededor.

En la emisión de este viernes, Ceriani acusó a Bisogno de alcoholizar a un joven dentro de las instalaciones de un teatro para aprovecharse de él.

Pero la amenaza del conductor de Chisme No Like llegó hacia el final del segmento: “Le voy a dar la posibilidad de la duda para que el señor Salinas Pliego tome una decisión coherente y correcta hoy... veremos en función de la decisión que se tome, las medidas personales que vamos a tomar, las medidas que yo puedo tomar y voy a empezar a abrir una investigación más fuerte para demostrarle a la gente que hay muchas cosas sucias que hasta hoy no han salido. Dijimos que queríamos un stop, lo ponen ellos o a partir del lunes lo ponemos nosotros”.

“En este momento Ricardo Salinas y Alberto Ciurana tienen la responsabilidad de decidir qué hacer con Bisogno”, añadió en el programa transmitido esta tarde.

Sugirió que la comunidad LGBTTTI en México está muy inconforme por los comentarios realizados por Daniel Bisogno el pasado miércoles, cuando calificó a Ceriani como “Pobre diablo” y “jeta de bruja mal cog*da”, lo que podría provocar diversas movilizaciones en caso de que no se reaccione de la manera esperada.

“Cualquier decisión que Ricardo apoye otra vez a Bisogno está asumiendo todos los problemas que le van a venir a Bisogno, porque si los chicos que nos escribieron anoche van a tomar acciones legales o las molestias del señor Bisogno en la Zona Rosa, eso lo asume Ricardo”, precisó.

Según el presentador argentino, existen varias peticiones para retirar a Daniel de Ventaneando, mismo programa que también podría salir del aire el próximo año.

El conflicto entre los conductores de Chisme No Like y Ventaneando comenzó esta semana cuando los presentadores del programa de espectáculos mexicano se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

Durante la emisión, Pati Chapoy y Pedro Sola cuestionaron las razones del supuesto nuevo novio de la actriz para buscar a Chisme No Like y no a Ventaneando, sugiriendo que la emisión de Azteca es más grande e importante.

Daniel Bisogno, por su parte, hizo duros comentarios hacia el periodista argentino, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie: “Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da”. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

“Es un gay frustrado, un amargado”, sentenció en su programa ayer por la tarde.

Tras las duras palabras de ambos conductores, Bisogno se ausentó de Ventaneando, lo que provocó cientos de reacciones acerca de si está castigado o ya fue separado de sus funciones.

