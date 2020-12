¿Castigado?, la misteriosa ausencia de Daniel Bisogno en Ventaneando tras el pleito con Javier Ceriani

Daniel Bisogno no apareció en el foro de Ventaneando hoy (Foto: Juan Vicente Manrique / Infobae)

Los conflictos entre los periodistas Javier Ceriani y Daniel Bisogno pueden haber llevado a consecuencias fuertes contra el conductor de Ventaneando, pues este último estuvo ausente de la transmisión del programa de Pati Chapoy.

La no aparición de Bisogno dio muchas dudas sobre la continuidad del conductor en el programa, pues precisamente venía de pedir una disculpa pública luego de tener un altercado con un usuario en Twitter, al cual le soltó epítetos clasistas y que habría derivado en una fuerte sanción por parte de Chapoy y de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Ahora tendría que enfrentar otra polémica con Javier.

Y es que el conflicto escaló de sobremanera cuando Bisogno lanzó adjetivos que se pueden considerar homófobos contra Ceriani, luego de que este sacara una exclusiva con la nueva pareja de la actriz Marjorie De Sousa, quien se habría mantenido discreto pues acababa de salir de un divorcio, cosa que pocos sabían.

Daniel Bisogno y Javier Ceriani se respondieron tras diversos argumentos (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Esto molestó a Pati Chapoy, quien afirmó en el programa que el empresario había hecho una mala decisión al haber elegido a Chisme No Like como la opción por dar a conocer sobre su relación, pues para ellos ese programa “no era un proyecto grande” en comparación con Ventaneando. Sin embargo esto no paró ahí ya que tanto Daniel como Pedro Sola secundaron a Pati y fue cuando Bisogno soltó las siguientes palabras en contra de Ceriani:

Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog*da

Javier Ceriani respondió a las declaraciones hechas por Bisogno en la noche del pasado miércoles 9 de diciembre, en donde dijo que tenía que dar una respuesta por los diversos agravios que cometen los programas de televisión hacia quienes trabajan desde la plataforma de Youtube, como ha sucedido con Gustavo Adolfo Infante, quien en otra ocasión lanzó ofensas sobre el físico de Elisa Beristain, la compañera de Javier.

En la mañana de este jueves, Ceriani contestó a Bisogno, a quien acusó de ser homofóbico por no aceptar su propia homosexualidad y que el hecho de que un programa en plataformas de internet les gane una exclusiva es por el trabajo que se esfuerzan en realizar y que a diferencia de Bisogno, él sí investiga y no solamente se sienta en un programa a leer un teleprompter:

Mientras tú vas a buscar pit*s a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa trabajando... vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto (...) Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisora

Ricardo Salinas Pliego habría sancionado fuertemente a Daniel Bisogno desde que le contestó a un usuario en Twitter (Foto: REUTERS/Henry Romero)

De forma personal, Javier Ceriani acusó a Alberto Ciurana y a Daniel Bisogno de tener “cola que les pisen” como fue el caso de supuestos acosos sexuales de parte de Alberto en Univisión y cuando Bisogno habría sido captado tratando de juntarse con hombres mucho más jóvenes que él.

Además recordó los otros problemas que Bisogno ha tenido en contra de artistas en donde ha discriminado su físico y en los que ha recibido quejas y reclamos de otras personas por su actitud:

Ya le perdonó que le llamara muerto de hambre a todos los mexicanos, que le dijera gorda a ‘Chiquis’ Rivera y de ahí la cantidad de vómitos incorrectos para un país que se merece una buena educación

