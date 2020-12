El espeluznante regalo de Belinda a Christian Nodal: “Tenemos una casa que estaba como embrujada y pasaban cosas raras”

En un video en Twich, la intérprete de "En el amor hay que perdonar" mostró orgullosa el obsequio que le regaló a Nodal (Video: Twich)

Christian Nodal y Belinda están cada vez más unidos.

Cada poco tiempo, la pareja muestra a sus seguidores la química que desprenden, intercambiando carcajadas, mensajes de amor, o incluso, combinando sus disfraces de Halloween. Sin embargo, hay un pequeño aspecto que ha afectado a su magnífica convivencia.

En un video publicado recientemente en Twitch, se ve a Belinda acercarse sigilosamente a Christian Nodal mientras él jugaba a un videojuego en streaming. Como se ve en las imágenes, la intérprete de “Dopamina” llevaba en sus manos un escalofriante muñeco de Chucky.

“Miren el Chucky que le regalé. Vean qué padre está. Con un cuchillito y todo”, mostró Belinda a la cámara.

“‘Te voy a cortar la cabeza’”, añadió, imitando la voz tenebrosa del juguete diabólico.

El compositor de regional mexicano cree que el muñeco podría estar embrujado (Foto: captura de pantalla video Twich)

El extraño regalo que la cantante mexicana le hizo a su novio sorprendió a los fans de la pareja, y por supuesto, también a Nodal, quien aseguró que el muñeco le aterra porque cree que está endemoniado.

“Ese Chucky a mí me da tanto miedo que nunca ha dormido en mi cuarto y Beli se agüitaba por eso”, explicó. “Tenemos una casa que está como embrujada y pasaban cosas raras. Y yo no quería tener al Chucky ahí por eso”.

La reacción del músico disgustó a Belinda, quien desmintió que la casa estuviera embrujada y defendió que no hay ningún motivo para tenerle miedo a un muñeco o a un espíritu, ya que los vivos son mucho más peligrosos.

“Mi amor, Chucky es lo máximo y no hace nada. Peores son los vivos. ¡De esos sí que tenemos que tener miedo, de los vivos! No del muñeco Chucky. Ese nos cuida y nos protege”, aseguró la artista.

A pesar de sus diferencias sobre el muñeco diabólico, los dos se ríen durante la discusión y demuestran que en realidad viven un momento muy dulce, aunque a veces se hagan regalos escalofriantes y poco acertados.

La pareja del momento

Los dos artistas se conocieron en 2019 (Foto: Twitter de Christian Nodal)

Tras varios meses de noviazgo, Christian Nodal y Belinda fueron invitados recientemente por la revista People en español para aparecer en su edición de fin de año nombrándolos como “la pareja del año”.

El photo shooting se llevó a cabo en un estudio en la Ciudad de México, desde donde la pareja narró desde los pormenores de su “periodo de conquista” hasta el momento en que consolidaron su relación, en la que, en plena pandemia, incluso hicieron un viaje internacional para celebrar el cumpleaños de Belinda.

Cabe recordar que la también actriz de telenovelas y el intérprete de Aquí abajo se conocieron apenas en 2019 cuando coincidieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, cuando la rubia cantante sacó a bailar a Nodal, quien se encontraba en primera fila viendo su show de la canción Amor a primera vista, tema que grabó Belinda a dúo con Los ángeles azules.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó a la publicación el artista quien recientemente estrenó un tema al lado de Ángela Aguilar.

Por su parte, la cantante de 31 años, quien causó polémica cuando se dio a conocer el romance por el hecho de ser mayor por diez años a su novio, contó que su acercamiento “era algo que tenía que pasar”. Así lo dijo: “Había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, expresó.

“Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, son parte de las románticas confesiones que hizo Belinda a la revista.

