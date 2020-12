Cariñitos en tiempo real: así se dejan ver Belinda y Christian Nodal en Twitch

Christian Nodal y Belinda cumplieron cuatro meses de novios (Twitter: @Nodal)

Aunque Belinda y Christian Nodal han estado un poco ausentes del ojo público y las redes sociales convencionales, sí han acaparado las pantallas de Twitch, una plataforma de transmisión de videojuegos, donde lo mismo presumen su amor, dejan ver los detalles compartidos y hasta se hacen cariñitos en tiempo real.

La llamada “pareja del año” por la revista People en Español esta semana causó furor al mostrarse más transparente que nunca durante algunas partidas del cantante de Adiós Amor, siempre acompañado por su novia.

Los enamorados aparecieron compartiendo varios momentos juntos, pero llamaron la atención dos: uno en el que ella le habla de un curioso regalo que le dio y otro en el le pide olerlo.

Ambos clips pronto causaron sensación entre sus fanáticos, quienes ya los ven camino al altar o incluso compartiendo casa en algún lugar de México.

En uno de ellos, Belinda besa a Christian en repetidas ocasiones en el rostro, pero al percatarse de su aroma le hace un indiscreto comentario y otro más amoroso: “Besito de cigarro, no... Déjame olerte”.

Esta frase no pasó desapercibida por los seguidores de la pareja, ya que resaltaron la complicidad y amor con el que se manejan desde que iniciaron su relación hace cuatro meses.

En un segundo video la artista de española presumió un tétrico regalo que le hizo a su novio, el cual es un muñeco Chucky que “tiene un cuchillito y todo”.

Nodal explicó que este regalo le da mucho miedo, pero rápidamente la famosa salió en su defensa: “De los vivos, de esos sí tenemos que tener miedo; no del muñeco Chucky, ese nos cuida y nos proteje”.

Belinda también suele pedirle orientación o preguntarle sobre su proceso para jugar.

En otro video el cantante de regional mexicano se sinceró sobre el inicio de su romance. El nacido en Caborca, Sonora, confesó que siempre se sintió intimidado por su ahora novia, pero el flechazo ocurrió cuando tuvieron que ensayar su participación conjunta para La voz México, donde interpretaron la canción Los besos que te di.

“Resulta que empezamos a platicar y a ensayar. Siguió la plática y antes de que se fuera le dije ‘no te puedes ir sin que te bese, ya no puedo más, me gustas, me fascinas, me encantas’. La agarré y a la fuerza le di un beso y después nos seguimos besando... Practicamente los dos sentíamos algo desde hace tiempo, seguimos saliendo, seguimos hablando y como a las dos semanas sentí que la conocía de toda la vida”, comentó.

Esta semana aparecieron juntos por primera vez en una revista. Los novios fueron catalogados como “la pareja del año” por People en Español y en las imágenes se les vio más enamorados y comprometidos que nunca, además hicieron algunas confesiones que alegraron a más de uno.

La cantante de Amor a primera vista contó cómo ocurrió su acercamiento y fue más allá en su explicación: “Había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”.

“Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, son parte de las románticas confesiones que hizo Belinda a la revista.

