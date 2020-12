Celia Lora destapó su amor por Brozo: “Es el hombre más inteligente que conozco”

La modelo de 37 años aseguró que el comunicador es un hombre atractivo por su manera de pensar (Foto: Twitter @brozoxmiswebs)

La polémica Celia Lora continúa sorprendiendo a sus fans con inesperadas confesiones de su vida íntima, y en esta ocasión reveló quién es el hombre que le causa suspiros y a quien definió como su verdadero amor. Se trata de Víctor Trujillo, el comunicador detrás del papel del payaso Brozo quien provoca la admiración de la playmate mexicana. Fue en una charla con el conductor Yordi Rosado en su cana del YouTube donde la hija de Alex Lora confesó su amor:

“Y él lo sabe. Me encanta desde que era niña, desde que lo conocí, de beba, desde ahí me enamoré de él. Yo ya se lo dije, él ya no estaba casado cuando lo hice” expresó respecto al comediante de 59 años, conocido por su postura “golpista” contra el gobierno de López Obrador.

”Nunca ha pasado nada entre nosotros y no creo que nunca pase nada. Y es que es amigo de mis papás, no mames”, le dijo la actriz de cine para adultos al conductor de 49 años de edad. Además, subrayó: “Y es que lo conocí muy chiquita. Es el hombre más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, se me hace muy interesante y eso me gusta más que cualquier pendejo, el físico se acaba, siempre. Pero a mí él me gusta en todos los sentidos”

Lora también habló del éxito que está teniendo en OnlyFans, un servicio "prepago" de contenido para adultos (IG: celi_lora)

Además, Lora refirió que aunado al polémico payaso, Michael Jordan y “Kylo Ren” (Adam Driver) son hombres que le gustan mucho y aprovechó el espacio para aclarar que no es bisexual ni lesbiana, remarcando que sólo está interesada sentimentalmente en los hombres. La playmate mexicana cuenta con un perfil en la plataforma OnlyFans donde se ha vuelto popular de manera muy rápida, volviéndose una de las consentidas del público del contenido casero para adultos.

La confesión de su admiración por Víctor Trujillo llega en un momento mediático, y es que el comunicador, ataviado como su personaje, causó polémica luego de haber insultado a Andrés Manuel López Obrador al calificarlo como “pinche presidente”. Fue durante la emisión de su programa TeneBrozo de la plataforma LatinUs, en donde aunado a un monólogo, presentó una serie de “premios” acompañado de los moneros Alarcón, Chavo del Toro y Pacasso.

En la dinámica denominada Gansos de oro a lo más 4T de la 4T, el payaso expresó: “Seamos claros: como gobierno, la pandemia les quedó muy grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento (…) el más importante para la humanidad en las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés: no eres dios, eres un pinche presidente que, o nos sirve o no sirve pa’ ni madres”, expresó el comunicador en un video subido a YouTube el pasado 11 de diciembre.

Brozo y Loret grabaron para LatinUs en Guadalajara, destando críticas (Foto: Captura de pantalla)

Dichas declaraciones suscitaron una oleada de críticas a favor y en contra, ya que algunos cibernautas destacaron su postura “crítica” respecto al gobierno lopezobradorista, mientras que muchos otros tacharon su labor de golpeteo político y su visión “sesgada” contra la denominada Cuarta transformación.

Hace algunas semanas, Trujillo y Carlos Loret de Mola, quien está al frente de la plataforma LatinUs también fueron duramente criticados luego de que la Plaza de la Liberación de Guadalajara fuera cerrada para que los presentadores de noticias pudieran grabar contenido para dicho proyecto.

Los señalamientos se centraron en que la grabación tuvo lugar en los días en que el gobierno de Enrique Alfaro implementó el llamado “botón de emergencia” que implica el reforzamiento de medidas para reducir la propagación del COVID-19, además se les criticó su actitud sumisa respecto al gobernador de dicha entidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Claudia Sheinbaum respondió a Brozo tras insultos a López Obrador: “Es una falta absoluta de respeto”

Videos con escenas lésbicas y fotografías sensuales: el próximo proyecto de Celia Lora con Ignacia Michelson

De la firma del fundador de “Playboy” a los diseños tibetanos: así son los tatuajes de Celia Lora