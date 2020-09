De la firma del fundador de “Playboy” a los diseños tibetanos: así son los tatuajes de Celia Lora

La playmate presumió los más de 20 diseños que tiene en los brazos, manos, espalda y cuello (Foto: captura de YouTube de Celia Lora)

Celia Lora desborda sensualidad en cada lugar que pisa, pero entre su imponente figura e irreverente presencia, resaltan los tatuajes que decoran su cuerpo, y que en la mayoría de los casos, también acaparan la atención de sus seguidores.

La playmate, a través de su canal de YouTube, presumió los más de 20 diseños que tiene en los brazos, manos, espalda y cuello; además explicó por qué los hizo e incluso habló del proceso para eliminarse seis de ellos porque ya no los quiere más en su piel.

Mencionó que este contenido lo hizo para satisfacer la curiosidad de las personas que siguen su trayectoria a través de sus redes sociales.

Según Celia Lora, su tatuaje más reciente lo hizo en un costado de su cintura y es una canción de la banda liderada por Freddy Mercury, Queen.

En cambio, su primer diseño lo plasmó en su adolescencia en honor a un basquetbolista, aunque ahora ya no lo tiene: “Fue el cumpleaños de Michael Jordan, porque siempre he estado enamorada de él y tenía 13 años. Y algo muy chistoso es que aunque sigo enamorada de él, me lo quité porque no me gustó, pero me lo voy a volver a hacer”.

Comentó que en la espalda baja tiene su tatuaje menos visible, el cual es la firma de la cantante Madonna; en esta zona de su cuerpo puede verse también el diseño más grande que posee en todo su cuerpo, compuesto por un texto en dos columnas.

Comentó que en la espalda baja tiene su tatuaje menos visible, el cual es la firma de la cantante Madonna (Foto: captura de YouTube de Celia Lora)

Celia Lora aseguró que no ha sentido dolor al realizarse ningún dibujo en la piel, pero sí lo ha percibido al retirarlos y justo ahora está en proceso de quitarse seis, uno de estos porque es el nombre de una ex pareja.

La modelo mencionó que se ha hecho dos tatuajes con amigas, uno de ellos significa “amor incondicional”.

También habló de la denotación de tres muy especiales: “Éste me lo hice en el Tibet y significa ‘todo está en la mente’. Éste lo tiene en la misma mano James Hetfield, junto con el 81, que es el año en el que empezó a tocar Metallica, y éste es la firma del patrón, de Hugh Hefner (fundador de Playboy)”.

Los tatuajes son una parte importante de la personalidad irreverente, explosiva y siempre sensual de Celia Lora (Foto: captura de YouTube de Celia Lora)

Los tatuajes son una parte importante de la personalidad irreverente, explosiva y siempre sensual de Celia Lora, características por las que ha sido castigada en más de una ocasión por las redes sociales que maneja.

Sus fotografías con limitada ropa y en muchas ocasiones, que poco dejan a la imaginación, han sido censuradas en varias ocasiones, por lo que la playmate ha tenido que experimentar con otras plataformas donde no sólo comparte imágenes, sino también audios y videos de su día a día y que han consolidado su paso por el mundo de la farándula.

Fue a inicios de este año cuando la influencer abrió el sitio web www.celilora.com, donde publica imágenes, videos y audios explícitos y sin restricciones, pero con un costo especial para los fanáticos que siguen su trayectoria al rededor de todo el mundo.

La página online, con contenido exclusivo y sin censura para mayores de edad, fue creada por la iniciativa de Celia Lora y un grupo de expertos (Foto: Instagram de Celia Lora)

La página online, con contenido exclusivo y sin censura para mayores de edad, fue creada por la iniciativa de Celia Lora y un grupo de expertos, quienes trabajaron para mostrar más sin tener las restricciones habituales de las plataformas digitales tradicionales.

“Desde hace mucho la quería hacer yo, pero llegaron unos fulanos, amigos de Acapulco, y la hicieron. Porque hacerla es aventarte a invertir y con eso me evito el que cualquiera le haga un screenshot y así lo hace alguien más por mí. Yo subo las fotos y listo, pero son fotos sin censura”, confesó en entrevista en el programa Ventaneando en enero de este año.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Celia Lora: la playmate mexicana que fue censurada por Instagram

Celia Lora sin censura: al estilo de Noelia, abrió su página web con contenido exclusivo

Mane y Karime opacaron a Celia Lora durante un viaje a Oaxaca