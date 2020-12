“Los chairos me echan montón”: Chumel Torres se burló de sus recientes conflictos en Twitter con Salinas Pliego y Estefanía Veloz

Chumel Torres fue tendencia en Twitter (Foto: Twitter)

Chumel Torres tiene un largo historial de convertirse en tendencia gracias a los comentarios que hace en sus redes sociales, o por quién hace enojar. Este viernes 11 de diciembre, a pesar de no haber hecho ningún comentario en las últimas horas, el youtuber se convirtió en tendencia una vez más.

“Yo cada vez que soy TT porque los chairos me echan montón”, escribió Torres en su cuenta junto con un gif de Al Pacino en “El Padrino 3” en el que expresa: “Justo cuando pensé que estaba fuera, me vuelven a meter”.

A pesar de no haber estado muy activo en las últimas horas, el youtuber fue tendencia debido al meme con el que se burló de Ricardo Salinas Pliego. No obstante, la polémica llegó más tarde, cuando el empresario le contestó y Torres simplemente dijo que no tenía ningún problema.

En la imagen que compartió el titular de “El Pulso de la República” aparecía el “Sr. Waternoose”, uno de los villanos de la película Monsters Inc, diciendo a Sulley: “Morirán los necesarios para salvar esta compañía”, luego de que el empleado mostrara su preocupación ante el semáforo rojo por COVID.

El youtuber publicó este meme en referencia a Salinas Pliego (Foto: Archivo)

Al darse cuenta del tuit, Salinas Pliego decidió contestarle al youtuber y preguntarle por qué no le había dirigido el texto directamente.

“Mi querido Chumel Torres, buenas tardes... Dígame ¿en qué puedo ayudarlo? (con trabajo ahorita no), veo que se le pasó arrobarme”, escribió Salinas Pliego. Mientras que Torres solamente contestó con un: “No nada, todo cool”.

Comentarios misóginos

Sin embargo, este no ha sido el único de los comentarios por el que los tuiteros le han reclamado a Torres, sino que el pasado jueves, el chihuahuense fue acusado de misógino por Estefanía Veloz.

La conductora del programa “De Buena Fe” subió a sus redes sociales una fracción del programa de Youtube conducido por el ingeniero de Chihuahua en el que le cuestionó a Veloz por qué no baila reggaetón en shorts.

Estefanía Veloz le contestó comentario misógino a Chumel Torres (Foto: Twitter / @EstefaniaVeloz)

“TikTok bloquea video de Estefanía Veloz donde explica cómo hacer un aborto casero. Estefanía, ¿por qué no puedes bailar reggaetón en shortcitos como buena tiktoker normal?”, dijo el comunicador en su programa.

A lo que Veloz le contestó que no piensa hacer eso y le recordó que su público podría estar interpretando este mensaje como un discurso que sexualiza a las mujeres.

“No voy a salir a bailar en shorts y te recuerdo que miles de adolescentes te ven, no les enseñes que está bien sexualizar a las mujeres. Un día te dijiste ‘aliade’ de las mujeres”, expresó Veloz.

Ante la queja de la feminista, Torres recordó que él ha hablado bien de ella en transmisiones anteriores y cuestionó la animadversión de la versada en derecho ante su comentario.

El youtuber habló un par de veces en contra de AMLO (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

“¿De todas las cosas bellas que he dicho de ti en todos mis programas EN ESO TE CLAVASTE, Estefanía? ¿Es esta nuestra primera pelea?”, contestó.

Después de haber leído la respuesta de Chumel, Estefanía reiteró que no es por ella sino por las mujeres y que además su comentario no dio gracia.

En contra de AMLO

Esta semana Chumel también ha hecho comentarios en contra de Andrés Manuel López Obrador, primero por los recortes hacia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “También estrangulando al CONACYT. Pero no fuera su pinche béisbol porque hasta el doble de recursos les asigna”, escribió molesto.

Y después, hizo referencia a un video en el que AMLO habla acerca del vocabulario neoliberal.

“El presidente acaba de descubrir las palabras ‘empatía’ y ‘resiliencia’ La conclusión del video es demoledora: ‘el problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo’”, expresó el influencer.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“El Callodehacha de los empresarios”: Chumel Torres se metió en la discusión entre Salinas Pliego y Denisse Dresser

La batalla de Chumel Torres contra Ricardo Salinas Pliego: se burló del empresario en Twitter y éste respondió

El meme con el que Chumel Torres volvió a burlarse de Salinas Pliego