“Son las tradiciones del monte”: Poncho De Nigris dividió opiniones al enseñar a su hijo de cuatro años a disparar un arma de fuego

El modelo se dijo abierto a leer todos los comentarios que sus seguidores le hagan llegar al respecto de su polémica práctica familiar (Video: Instagram @ponchodenigris)

El conductor de televisión Poncho De Nigris levantó polémica en las redes sociales pues publicó un video donde se le ve con su hijo de cuatro años mientras lo alecciona a disparar un arma en un campo de tiro. El controversial personaje aparece en el clip en medio de un campo mientras uno de sus hijos permanece de espaldas a él de pie y cuando el ex participante del reality show Big Brother se le acerca por la espalda y se arrodilla para alargar uno de sus brazos, se les ve accionar una pistola.

Al originario de Nuevo León se le oye decir “Vamos a enseñar a tirar a Ponchito”, para después sujetar la mano del menor y accionar el gatillo. Momentos después se escucha una detonación y se le puede ver al pequeño festejar con saltos de alegría al haberle “dado al blanco” con ayuda de su padre.

El clip fue compartido por el presentador en su perfil oficial de Instagram, donde señaló que dicha actividad se trata de una tradición familiar y que su padre lo introdujo a la práctica de disparar armas desde muy pequeño, hecho que está replicando con sus hijos. Y aunque se dijo consciente de que muchas personas se mostrarán en contra de la acción y lo criticarán, para él sólo se trata de conservar el legado familiar.

De Nigris participó recientemente bajo la botarga de "Mounstro" en el programa "¿Quién es la máscara?" (Foto: Instagram @ponchodenigris)

“Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar, así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a criticar y decir que corté cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones. Entraría en polémica pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho” , escribió.

El modelo aseguró que está dispuesto a leer todo lo que sus seguidores le comenten al respecto, pero aseguró que sólo “los que saben” comprenderán que se trata de una tradición.

Los leo y aprendo de todos, los que saben de esto entenderán y los que no, van a tirar. Amor y paz, los voy a leer todos los comentarios

De Nigris compartió también que no es la primera vez que continúa adelante con las tradiciones de su familia con sus hijos, y advirtió que ésta no se convertiría en la última ocasión que dé de qué hablar “alimentando el qué dirán”.

El presentador llevará a la pantalla de Saltillo un reality show sobre su vida familiar (Foto: Instagram @ponchodenigris)

Y es que como él mismo lo vaticinó, los mensajes no se hicieron esperar y las opiniones se encontraron en la caja de comentarios de su cuenta, donde algunos le hicieron la observación de que se trata de una figura pública que tiende a ser imitada o idealizada, por lo que el promover “este tipo de violencia” es perjudicial para los niños y la sociedad en general.

“Nadie te va a decir cómo educar a tus hijos, pero la figura de ‘influencer’ que eres, creo que debes tener prudencia, sabes que no está bien esto que estás haciendo, en fin”, “Mejor que le enseñe su papá a que aprenda de la televisión y videojuegos”, “Cuídate, Poncho, no todas las tradiciones so buenas, así sean del rancho o el monte”, “Para los que felicitan, nomás pónganle atención, después de tirar al cerro otra vez el arma está en dirección al niño, esto no es tan fácil como parece, un descuido y puede pasar una tragedia, el Poncho dice que tiene experiencia, ahí queda claro que no”, son algunos de los mensajes que los internautas escribieron en su contra y en su defensa.

Ya se le ha criticado anteriormente por exponer a su hijo a situaciones de peligro (Foto: Instagram @ponchodenigris)

Y es que De Nigris es seguido por gran cantidad de personas, sin embargo se ha señalado que no es precisamente el mejor ejemplo a seguir para los jóvenes y el público en general al hacer gala de actitudes prepotentes y que han sido calificadas como machistas. Pese a las críticas que recibe todos los días, el también empresario le ha sacado provecho a la fama, tal es así que recientemente anunció que llevará su reality show Keeping Up con los De Nigris a la televisión de Saltillo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Se dedica a “ofender”, “tirar brujería” y “hacer daño”: las fuertes palabras de Poncho de Nigris en contra de Niurka

Poncho De Nigris sin filtros: reveló que su madre usa redes sociales cuando quiere algo de ellos

“De castigo me van a mandar a Multimedios”: el “Capi” Pérez se enfrentó a Poncho de Nigris