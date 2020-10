Poncho De Nigris sin filtros: reveló que su madre usa redes sociales cuando quiere algo de ellos

El actor Poncho de Nigris dio a conocer que tuvo una infancia complicada pues sus padres, a pesar de que fueron ejemplares en su forma de trabajar y de vivir, tenían algunos problemas muy complicados.

El menor de los hermanos De Nigris dijo, en una entrevista con Yordi Rosado en su programa de Youtube, que su padre tenía problemas con la bebida, que degeneraron en un alcoholismo crónico. La situación llegó a tal grado de que su madre les prohibía tener botellas de alcohol en la casa pues su padre en ocasiones salía en las noches y se las terminaba rápidamente.

Mi mamá nos decía que no podía haber una botella de alcohol en la casa porque se despertaba en la madrugada y se la tomaba, o sea, imagínate ese nivel, pero hacía mucho ejercicio (...) Nos educó muy bien, no se reclama nada. Mi papá vive todavía, ya le dieron dos embolias

También habló de su madre, la cual comenzó a tener un papel relevante en la carrera de sus tres hijos, pues participa en el popular programa “Keeping up con los De Nigris”. Sin embargo, Poncho reveló que él fue quien la impulsó a unirse a las redes sociales, por lo que le pasó seguidores para que incrementaran y trajeran más audiencia al show.

Pero esto terminó siendo contraproducente por que en ocasiones usa las redes sociales para poder regañarlos y hasta balconearlos con sus seguidores:

Se me hizo fácil empezar a pasarle seguidores, comencé a incluirla en los capítulos de ‘Keeping up con los De Nigris’, ahorita en Instagram tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta, nos hace mierda

Y es que la señora no se detiene ante nada porque, según Poncho, cuando ella se molesta o los quiere hacer molestar, comienza a criticarlos por no darle dinero o inclusive afirma que la tienen abandonada y termina haciéndolos quedar mal pues ahora son parte del chisme que siempre sale en la ciudad de Monterrey.

Dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y no la dejamos ver a sus nietos. Luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y, ahora, es el chisme de aquí de Monterrey. No sé si de repente no se toma la pastilla