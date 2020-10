″¿Quién es la máscara?”: tras susto por COVID-19, la temporada arrancó con Poncho de Nigris y Mariana Seoane como los primeros expulsados

Poncho de Nigris y Omar Chaparro (IG: quieneslamascara)

Después del susto que pasaron por los contagios de COVID-19, la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, programa conducido por Omar Chaparro, arrancó este domingo 11 de octubre con varias sorpresas, como lo fueron las expulsiones de Poncho de Nigris y Mariana Seoane.

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de la emisión de Televisa.

De Nigris, oculto bajo la botarga de Monstruo, interpretó en el escenario el tema Tutu de Camilo y Pedro Capó.

En la ronda para revelar al primer eliminado se enfrentaron Monstruo, Elefante y Zombie.

Al final, por la votación del público, se decidió que Monstruo fuera expulsado, revelándose así que se trataba de Poncho de Nigris.

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

Tanto Carlos Rivera como Juanpa Zurita habían acertado en su predicción de que se trataba del presentador.

En su cuenta de Instagram, Poncho celebró su participación en el programa. “Gracias por la invitación, una rayita más al tigre. Y recuerden amigos, si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón, fracasaste como guapo”, escribió.

Poncho de Nigris fue el primer expulsado

Más adelante la expulsada fue Mariana Seoane, quien se ocultó en el personaje de Ratón.

Ella interpretó el tema Break Your Heart, de Dua Lipa, pero no fue suficiente para garantizar su continuidad en el programa, así que debió despedirse en la primera emisión de la segunda temporada.

En la eliminación se enfrentó con Disco Ball, que fue salvado por el panel de investigadores, así como contra Pantera, a quien el público apoyó desde el foro de Televisa San Ángel.

A diferencia de De Nigris, en el caso de Mariana Seoane, ninguno de los investigadores acertó a que se tratara de ella. Yuri y Carlos Rivera dijeron que se trataba de Michelle Renaud, mientras que Juanpa Zurita pensó que se trataba de Yuya y Consuelo Duval creyó que era Michelle Vieth.

Mariana Seaone estaba oculta en la botarga de Ratón

Y es que para hacer más complicado que la reconocieran, Mariana optó por usar un atuendo bastante amplio. “Escogí este vestuario porque no quería que fuera entallado, no quería que fuera fácil... ha sido un placer visitar ¿Quién es la máscara?”, explicó la actriz y cantante.

Para el público también resultó complicado dar con su identidad, pues en redes hubo comentarios que señalaban a Daniela Luján o Gloria Trevi detrás de la botarga.

En la emisión de este domingo también hubo otras sorpresas, como el hecho de que Vadhir Derbez, Mario Bautista y Paty Manterola, finalistas de la primera temporada, aparecieron en el escenario con sus disfraces de Camaleón, Cebra y Lechuza para interpretar el tema We Are The Champions.

Al finalizar el tema se reveló que detrás de la botarga de Monstruo en el escenario en realidad estaba Omar Chaparro, quien dio la bienvenida al público.

Mario Bautista, Vadhir Derbez y Paty Manterola en ¿Quién es la máscara? (IG: quieneslamascara)

En este primer programa de la segunda temporada se presentaron seis personajes: Zombie, Monstruo, Elefante, Disco Ball, Ratón y Pantera, que se enfrentaron en dos combates triples.

Los personajes que no eran salvados por el público o el panel de investigadores tenían que revelar su identidad, y fue así como resultaron expulsados de Nigris y Seaone.

En total serán 18 personajes los que aparezcan en el concurso.

El programa de Televisa fue noticia hace unas semanas cuando se supo que tanto Omar Chaparro como Consuelo Duval estaban contagiados de COVID-19.

Ambos lo confirmaron en sus redes sociales y, afortunadamente, ninguno presentó síntomas graves, por lo que después de pasar sus días en cuarentena y estar libres del virus pudieron regresar al foro.

