“Mi mamá reaccionó como mujer”: hija de Amanda Miguel habló de su respuesta tras las imágenes de Diego Verdaguer y Galilea Montijo

Luego de los rumores de una separación y finalmente reencontrarse tras ocho meses de ausencia provocada por la pandemia de coronavirus, la cantante Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, habló de la reacción de sus padres tras compartir una memoria al lado de la conductora Galilea Montijo.

Fue Diego Verdaguer quien compartió algunas postales al lado de la conductora de Hoy en septiembre de este año. En estas imágenes, ambos famosos aparecieron después de contraer matrimonio y besándose dentro de una iglesia y aunque todo fue parte del rodaje de un video musical del cantante argentino, pronto llamó la atención porque Amanda Miguel no tomó nada bien el recuerdo.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación para lograr que las cosas fluyan hacia ti”, escribió el intérprete de La Ladrona en su cuenta de Instagram junto a las fotografías protagonizadas por Galilea Montijo.

“¡Sólo que vos estás casado! Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. @galileamontijo es divina, sólo fue un video, y besos en todo caso se deberían evitar, por las dudas y para evitar posibles ‘ilusiones’. Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etcétera. Dobles vidas no funcionan. ¿Tu próximo video es sorpresa o puñal?”, comentó la cantante, reacción que pronto generó cientos de comentarios negativos.

Varios meses después del escándalo, fue la hija de ambos cantantes, Ana Victoria, quien se pronunció sobre el tema y mencionó que entiende completamente el comportamiento que ambos tuvieron.

“Es una reacción normal, claro que como persona pública a veces te olvidas de que tienes miles de personas que van a ver el mensaje y tiene consecuencias. No necesariamente defendiendo a mi papá, pero lo entiendo, entiendo cómo piensa y creo que no fue un mensaje feo, se malinterpretó”, dijo en entrevista con Ventaneando.

“Él estaba validando un bonito momento que vivió creando ese video al lado de Galilea, que es bellísima y súper respetuosa, pero se malinterpretó; estuvo para mí mal redactado y se pudo decir lo mismo de una manera más cuidadosa”, añadió la también cantante.

Ana Victoria aseguró que su madre reaccionó como cualquier otra persona que ve a su esposo en una situación comprometedora. “Mi mamá reaccionó como la mujer. Nosotros a veces no podemos controlar esas cosas y que bueno que reaccionó, está bien”, añadió.

“Los valoro mucho y los aprecio porque son gente real. A lo largo de los años han visto y han conocido sus historias de vida, saben los altibajos que han tenido como pareja, como cualquier otra pareja. Creo que los errores que ambos han tenido y han aprendido a manejarlos, y de eso se trata la vida de aprender”, comentó.

Aseguró que ella muchas veces ha tenido que mediar entre sus padres para conciliar: “Lo hago porque lo quiero, son mis grandes amores. Trato de tener un punto de vista neutro, pero también tengo los pantalones de decirles a cada uno lo que está sucediendo y es importante que nos digamos las cosas como son, porque al final la unión y lo que representamos es muy bello”.

La pareja se enfrentó a los rumores de ruptura porque estuvieron separados por muchos meses debido a la pandemia por COVID-19. Hace unos días, el mismo Verdaguer reveló los detalles de la emotiva reunión que tuvo con su esposa.

“Nos juntamos en el estacionamiento. Ella a una distancia, yo a otra, con los cubrebocas. Una novela. Llorando los dos a una distancia, la grabé un poquito pero es para nosotros, obviamente. Es algo inolvidable por los cubrebocas y cuidando la distancia, es una cosa curiosa de la vida que nos toca vivir... lo disfrutamos y lo tomamos como una enseñanza que nos toca vivir”, detalló en entrevista con Venga la Alegría.

