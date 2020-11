Diego Verdaguer reveló que él y Amanda Miguel no duermen en la misma cama: “Hay confusiones”

Hace unas tres semanas, la pareja formada por Diego Verdaguer y Amanda Miguel se reencontró después de siete meses de permanecer alejados, pues debido al confinamiento decretado por la expansión de la pandemia de coronavirus, el cantante lo pasó en Miami y Amanda en su casa de Ciudad de México.

Dicho distanciamiento fue muy comentado pues no faltaron las voces que aseguraron que la pareja estaba atravesando por un momento de tensión al interior de su longevo matrimonio; otro de los aspectos polémicos en torno a esta separación fueron las declaraciones de la cantante de Castillos, pues admitió que Diego le ha sido infiel en reiteradas ocasiones. Así lo dijo la intérprete argentina:

De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría