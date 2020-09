“No deseo volver a ver a mi esposo besándose”: Amanda Miguel se mostro celosa por video de Diego Verdaguer con Galilea Montijo

El cantante compartió el recuerdo de un video que grabó al lado de Galilea Montijo (Foto: Instagram@yoamandamiguel/@galileamontijo/@diegoverdaguer)

El cantante Diego Verdaguer compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde rememora un proyecto musical en el que se hizo acompañar de Galilea Montijo, pero al parecer a su esposa Amanda Miguel no le hizo mucha gracia el detalle.

Fue así como la cantante argentina hizo comentarios que algunos calificaron como “de una mujer celosa” ante la publicación de su marido, quien compartió imágenes del video del tema Voy a conquistarte, en cuya filmación compartió créditos con Galilea Montijo, que fungió como su modelo.

Amanda y Diego son una de las parejas más sólidas y estables en el mundo del entretenimiento, pues se han mantenido unidos desde 1975; por ello sorprendió este fin de semana la reacción que tuvo la cantante de Él me minitó y Castillos luego de que su esposo compartiera en Instagram una serie de fotografías de hace once años donde aparece besando a la también conductora del reality show Pequeños gigantes.

El video en cuestión fue grabado en San Cristobal de las Casas en 2009 (Foto: Instagram @diegoverdaguer)

El video en cuestión fue grabado en el estado de Chiapas en 2009 y el sencillo fue parte del álbum Mexicano hasta las Pampas, de Diego Verdaguer. En las imágenes se les puede ver paseando por las calles de la emblemática localidad de San Cristóbal de las Casas, y como en la historia narrada en el clip interpretan a una pareja, los famosos se besan en los labios en una iglesia.

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común. #VoyAConquistarte , Canción que escribió y produjo @joansebastian Vean el video en @youtube ”, escribió el cantante.

Mensaje ante el que Amanda reaccionó con una sucesión de comentarios que muchos calificaron como fuera de lugar, pues tal parece que lo que la enfureció fue el mensaje que escribió Diego, quien dio a entender que era una de sus fantasías besar y llegar al altar con la famosa presentadora de televisión y ex reina de belleza.

La conductora fue la modelo del sencillo del cantante, incluido en su álbum "Mexicano hasta las pampas" (Foto: Instagram @diegoverdaguer)

“¡Sólo que vos estás casado! Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad”, escribió la cantante, quien incluso arrobó a Galilea Montijo, dando a entender que no era prudente hacerse “ilusiones”

" @galileamontijo es divina, sólo fue un video, y besos en todo caso se deberían evitar, por las dudas y para evitar posibles “ilusiones”, escribió.

“Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etcétera. Dobles vidas no funcionan. ¿Tu próximo video es sorpresa o puñal?”, finalizó.

Ante los múltiples comentarios de la intérprete, diversos usuarios reaccionaron contrastantemente, pues mientras unos aseguraron que se trataba de una falta de respeto para su matrimonio, otros tantos opinaron que sólo se trató de una actuación como parte de la promoción de su música, por lo que no debía tomarlo tan a pecho.

Amanda Miguel realizó múltiples comentarios al post de su marido (Foto: Captura de pantalla)

“No se pasen, eso ya tiene más de 5 años, o sea nada que ver, es su trabajo de ambos y Amanda por eso lo permitió ya que es cuestión de trabajo, no todo lo tienen que hacer juntos”, “Ay, Diego, de viejo calentura y luego con quién con esa mujer tan odiosa y egoísta, qué feos gustos, Diego, tu mujer es hermosa y de un corazón muy noble”, “Señor Diego, ¿qué pasó con el respeto a su señora esposa? ¿Qué está pintada o qué? Eso no se dice y menos en público, lastima a su esposa que tanto le ha aguantado, ya lo quiero ver a usted escuchando a la señora Amanda referirse a un hombre guapo y sobre todo joven, a ver qué se siente”, son sólo algunas reacciones al post de Diego Verdaguer, quien no emitió ningún comentario al respecto.

