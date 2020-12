El desconsolado llanto de Millie Bobby Brown tras ser acosada por una fanática

Millie Bobby Brown, más conocida como Eleven de la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, tiene 16 años y se ha convertido rápidamente en una estrella de Hollywood. Millie, quien usualmente se muestra muy simpática y dispuesta a interactuar con sus fans, relató en Instagram un feo momento que vivió con una seguidora. Su estado de molestia fue tal que incluso lloró al relatar la historia.

La intérprete británica, nacida en Marbella, se encontraba de compras navideñas con su madre cuando la abordó una admiradora pidiéndole si podía grabarla. Ella le comunicó que no quería que la grabaran y aun así esta fan sacó el teléfono y comenzó a filmarla. Así lo contó la propia actriz a través su cuenta de Instagram.

“Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación, me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí”, comenzó su relato.

“Le dije que no. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir? Me enoja cuando la gente intenta romper mis límites”, continuó. “Ella me dijo que por qué no iba a poder filmar a una persona. ¡No! Me molesta cuando intentar romper mis límites. Desearía que la gente fuera más respetuosa”.

La joven actriz, visiblemente angustiada, recalcó: “Todavía me sigue pareciendo sobrecogedor (la fama). Si me pides una foto, me la voy a hacer contigo pero cuando empujas mis límites.... Estoy en mi derecho de decir que no”.

“Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o qué sea lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales”, concluyó.

Después de esto escribipo que se encontraba bien pero que se había echado a llorar por la emoción del momento y porque todavía se sentía incómoda con los sucedido. Además, la joven acaba de eliminar su cuenta de TikTok debido a todos los comentarios de odio que estaba recibiendo: “Darse cuenta de que rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. No hay odio y sólo amor, recuerda ser amable... Gracias”, publicó en sus Historia.

Millie Bobby Brown (Reuters)

Como toda adolescente, se encuentra atravesando un proceso de cambios y que muchas veces resulta difícil cuando se encuentra constantemente bajo las cámaras. En uno de sus últimos posteos de Instagram, Millie habló sobre sus inseguridades y dejó un mensaje amor propio.

La joven estrella compartió una foto de su rostro sin filtros y sin maquillaje. En el texto que acompañaba a la imagen, Bobby Brown escribió: “Gané dos granitos más el último fin de semana. Aprendiendo a amarme a mí misma incluso más con mis dos nuevas adquisiciones”.

Con mucha velocidad, la publicación se viralizó y obtuvo miles de mensajes de apoyo y de personas que se sienten inseguras con su persona. “Sigue amándote y apoyándote. Se amable y mantente a salvo”, concluyó.

