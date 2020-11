Lupita Jones sobre Sofía Aragón: “Al sugerir que soy una ladrona eso sí derramó el vaso; me sacó de mis casillas”

(Foto: Instagram @sofaragon @lupjones)

Tras las declaraciones de varias reinas de belleza, y de artistas de distintos ámbitos, Mexicana Universal se sumió en una profunda crisis. La pregunta ahora es qué futuro depara al concurso, y qué ocurrirá con su organizadora, Lupita Jones, a quien acusaron de maltratar psicológicamente a las modelos, y de haber entorpecido deliberadamente el triunfo de las participantes mexicanas en los certámenes internacionales.

En entrevista con la revista Quién, Lupita Jones habló de la delicada situación que atraviesa en estos momentos, y del escarnio público que ha tenido que afrontar, especialmente después del desafortunado directo en el que insultó sin contención a las mises que se alzaron en su contra.

“Sí fue un grave error y me he comprometido a que esto no vuelva a pasar porque ninguna mujer merece que se le trate así, que se hable públicamente de esta manera de nadie”, dijo la directora de Mexicana Universal.

La polémica estalló hace más de una semana, tras las crudas revelaciones de Sofía Aragón, quien ostenta en estos momentos la Corona de México. Ella acusó a la Directora Nacional del certamen de “violencia simbólica”; señaló que le había quitado el dinero de un fideicomiso que recibió a su nombre; y agregó que en los seis meses que se preparó para Miss Universo se gastó todos sus ahorros y no recibió ni un peso de la organización.

Al contar “su verdad”, otras ex reinas se sumaron a las denuncias. Lupita Jones alimentó aún más la controversia con una escandalosa transmisión en su red social en la que desmintió a las modelos y las amenazó con contar sus intimidades: “Sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias y de todas tengo para hablar”.

Especialmente se ensañó con Sofía Aragón, de quien dijo que era “depresiva”, “fría”, “manipuladora”, “calculadora”, “falsa” e “ingrata”, entre otros indignantes calificativos: “Llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose, sin bañarse, en depresión total”, comentó.

Durante la entrevista con Quién, Jones reflexionó sobre esa reacción y explicó que fue producto de muchos años recibiendo críticas injustificadas.

“Los peores cinco minutos de descontrol, llevada por esta sobrecarga de estrés y de venir aguantando tantos años las críticas que me parecen injustas, porque las chicas no valoran lo bueno; estoy consciente de que hemos tenido carencias, cosas en las que podemos ser mejores”, expresó.

Tras el controvertido video, que horas después borró de su cuenta de Instagram, grabó otro clip para disculparse por sus desatinadas palabras, y pidió perdón a Sofía Aragón por las faltas de respeto.

“Publiqué mis disculpas de la manera más honesta, más humilde y sincera por mi reacción. Me dejé llevar por la ira, el coraje, la frustración, pero quiero hacer hincapié que esta situación se ha venido acumulando a lo largo de 30 años que empecé con todo esto. Constantemente he sido víctima de violencia, de críticas. De juicios sin fundamento a mi persona y trabajo. Lo he aguantado y me he guardado. De proto volver a escucharlo ahora de Sofía y de la forma como lo planteó, al sugerir que soy una ladrona, eso sí derramó el vaso. Me sacó de mis casillas. He procurado ser una mujer muy ecuánime, sí muy directa al hablar y clara en mis emociones”, dijo Lupita Jones.

“No sólo el aspecto económico es el problema, porque estando en Televisa las chicas recibían todo y no era suficiente. Entonces, no sé en qué reside tanta disconformidad y coraje. Una cosa puede ser que les caigo mal y se vale, pero otra es atacar de esa manera y pretender ensuciar mi reputación sin fundamento”, agregó.

Su video de resarcimiento no fue suficiente para los usuarios en redes sociales, quienes exigieron su destitución inmediata del certamen, y defendieron que una persona como ella no puede ser responsable de la carrera y el futuro de tantas jóvenes. Según Jones, ella y su hijo, y las nuevas aspirantes de Mexicana Universal han sufrido numerosos ataques.

“Ha sido un derroche de agresiones por parte de los seguidores de concursos, de una manera desmesurada. He sacrificado momentos familiares con mi hijo por estar dedicada a las chicas, por estar al pendiente de lo que necesitan, tampoco lo voy diciendo porque fue mi decisión entregarme al cien por ciento. No me cuelgo el éxito de nadie. [...] Puedo ser una persona que polariza mucho las emociones, pero soy honesta, buscando generar oportunidades para la mujer mexicana”, zanjó.

Lupita Jones ganó Miss Universo en 1991. Entonces realizó las mismas acusaciones que hizo hace una semana Sofía Aragón: dijo que recibió pocos apoyos por parte de los organizadores, y que utilizó su dinero para financiarse.

Después de su experiencia, decidió fundar “Nuestra Belleza México” para dar un mayor seguimiento a las participantes y evitar los abusos en los que ella recayó. El concurso nacional se emitió durante 23 años en Televisa. Tras esto, pasó a TV Azteca bajo el nombre de Mexicana Universal, y ahora Jones vendió los derechos de emisión a Imagen TV, por los problemas con las televisoras anteriores.

Sobre su futuro y el del certamen, Jones aclaró a Quién que no soltará las riendas. Ella seguirá al mando a pesar de las presiones y se plantea saltar al mundo digital, y transmitir el programa en Vimeo con suscripción. Además dijo que su intención es continuar a largo plazo con su nuevo socio, Imagen Televisión.

