La obligó a bajar 7 kilos en una semana y no le pagó la dieta: Elena Lizárraga también contó su verdad sobre Lupita Jones

La polémica sigue a Lupita Jones luego de que se sumaran diversos testimonios en su contra por sus supuestos maltratos hacia diversas modelos que formaron parte de la organización de “Mexicana Universal”, de la cual es la directora y la mandamás.

Y es que ahora también se han sumado las críticas de Elena Lizárraga quien reveló que Jones la maltrató e incluso intentó renegociar los contratos con televisoras en su nombre y dentro de los mismos certámenes también, situación que supuestamente fue la razón por la cual Lupita Jones fue expulsada de Televisa:

Yo tenía 19 años cuando empecé, y de hecho aquí en su oficina de Televisa me mandó llamar y yo fui y me dijo que querían que yo fuera designada Nuestra Belleza Sinaloa 2013, pero que nada más bajara un poquito las caderas. A la hora del concurso, pues yo era la favorita del jurado, entonces me dice el jurado que Lupita Jones se metió con ellos para decirles que yo no podía ganar Nuestra Belleza, que si yo les preguntaba por algo pues que otra era la ganadora