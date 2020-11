“Lo primero que tienes que hacer es operarte la nariz”: resurgió un video que ventila aspectos controversiales de Lupita Jones

Gustavo Castañeda y Lupita Jones trabajaron en conjunto en 1991, año en que la hoy empresaria ganó el título de belleza universal (Foto: Archivo)

La polémica en torno a los manejos al interior de la organización Mexicana Universal, que se encarga de la preparación de las reinas de belleza en certámenes locales y con miras a representar al país en concursos extranjeros, siendo la máxima aspiración conquistar la corona de Miss Universo, continúa latente.

Y es que desde que hace unos días la actual poseedora del título de reina de belleza mexicana, Sofía Aragón, quien obtuvo el segundo lugar en Miss Universo 2019, realizó una transmisión en su cuenta de Instagram donde reveló manejos que consideró inadecuados por parte de Lupita Jones, la directora general de la organización que prepara a las reinas de belleza mexicanas, el tema se ha vuelto recurrente en los medios de espectáculos.

Y es que a la de Sofía, otra veces se sumaron asegurando que el carácter duro y las exigencias de Jones, quien fuera Miss Universo en 1991, provocaban un ambiente “tóxico” al interior del certamen, pues trascendió además que Lupita hace ciertas distinciones con algunas participantes, mientras que a otras, como divulgó Aragón no les da “ni un peso”.

Lupita se coronó como Miss Universo a los 23 años (Instagram: lupjones)

Es ahora que salen “trapitos al sol” del pasado, pues en las redes sociales ha comenzado a circular un antiguo video que se está volviendo viral donde aparece Gustavo Castañeda, reconocido preparador de reinas de belleza, quien también trabajó dirigiendo a Lupita Jones, que habló hace al rededor de 10 años para las cámaras del programa Ventaneando donde contó cómo, según su parecer, “es realmente Lupita”.

El preparador reveló que fue él quien mandó a la empresaria a realizarse una rinoplastia para mejorar la apariencia de su nariz durante su preparación, pues aseguró que su forma natural no es como la conoce el público. Así lo dijo:

Cuando ella llegó le dije ‘¿a qué vienes conmigo?, si no vienes a ganar, vete a tu casa, si quieres ganar conmigo lo primero que tienes que hacer es operarte la nariz, (la tienes) demasiado ancha, demasiado plana, no tiene forma y no va con tu cara’

Gustavo Castañeda también aseguró que Lupita "le arrebató" la idea de crear una organización para preparar "Misses" (Foto: Captura de pantalla)

Gustavo reveló que envió a Lupita a someterse a una primera operación, con un resultado que no alcanzó sus expectativas:

“A la semana que se operó le quitaron el parche y no me gustó, le dije al cirujano que no era lo que yo quería; quería que la dejaran respingada y angosta y se la regresé. La segunda vez ya le recortó los lados y la nariz le quedó muy bien y es con la que concursó... Todo esto es algo que el público de México no sabe, se presenta ante la gente de ‘yo nací perfecta’ y no” , expresó.

La entrevista muestra imágenes de Lupita a los 23 años con un parche blanco en la nariz (Foto: Captura de pantalla)

En dicha entrevista se pueden ver imágenes donde aparece Jones practicando su caminata en la pasarela con un parche en la nariz, además Castañeda aseguró que la hoy polémica empresaria siempre quiso ser la única mexicana en ganar un certamen Miss Universo:

Ella me dijo ‘no quiero que prepares a otra mexicana, quiero ser la única’... Cuando gana el certamen yo veía año tras año todos los errores, en la forma en cómo las vestía, qué hacían las chicas y ellas sin saber, pero todo lo que estaba haciendo es exactamente lo que me dijo a los días de haber ganado, que no quería que hubiera otra Miss Universo mexicana más que ella

Según Castañeda, Lupita Jones lloró de envidia cuando Ximena Navarrete fue coronada en 2010 como Miss Universo (Foto: Cuartoscuro)

En otro relato dentro de la mencionada entrevista, Castañeda mencionó la manera en cómo ganó Ximena Navarrete el certamen Miss Universo de 2010:

“Ximena no ganó por la preparación, ganó por su belleza natural y porque le gustó al jurado. Cuando vi en la prensa que ‘Lupita lloró cuando ganó Ximena’ yo sé porque lloró, lloró de rabia, de coraje y de la envidia que le dio”, dijo el preparador en el video que ha resurgido tras la polémica que persigue a Lupita Jones.

