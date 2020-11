Pepe Aguilar, roto de dolor tras el fallecimiento de su madre, Flor Silvestre: “Se fue como las grandes”

Pepe Aguilar aseguró que el amor que sentía hacia su madre era real y desinteresado (Video: Instagram @pepeaguilar_oficial)

A través de un video en Instagram, Pepe Aguilar confesó lo duros que han sido los días tras perder a su madre, Flor Silvestre, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre de forma repentina en Zacatecas.

Con una gorra de béisbol y lentes de sol para ocultar lo mucho que ha llorado, el cantante mexicano recordó con dulzura a la mítica artista. Explicó que siempre tuvo muy buena relación con ella, y aunque alguna vez tuvieron algún “encontronazo”, contó que se reían mucho juntos.

“Son momentos muy duros, yo creo que solamente personas que han pasado por algo similar lo entenderán a fondo, porque se entiende, pero no se siente. Y cuando lo sientes pues lo entiendes más claro. Yo tenía una relación muy buena con mi madre, siempre, como cualquier hijo que se lleva bien con su madre... pero de repente hay o hubo encontronazos ahí, porque los dos éramos, bueno, yo todavía sigo siendo, pero ella era Leo y dicen que los Leo pues como que quieren mucho territorio todo el tiempo”, relató con una sonrisa nostálgica.

“El caso es que nos reíamos mucho mi madre y yo. Era muy chistosa. Y duele, duele profundo, ya obviamente los ojos ahora menos se los puedo enseñar, después de estar llorando tres días, el día de hoy, ayer y antier. Creo que es importante hacerlo, también se los digo. No me da pena para nada. Enfrente de mis hijos, al contrario. Estamos sanando nuestra tan profunda herida a base de puro amor. Amor hacia mi madre, hacia el presente, hacia mi vida, la vida de mis seres queridos. Me siento muy agradecido por la madre que Dios me dio, e infinitamente agradecido a todos ustedes por manifestarse como lo han hecho”, agregó.

En la imagen, Pepe Aguilar y su madre Flor Silvestre (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el dolor ha sido muy intenso, Pepe Aguilar explicó que sus padres le enseñaron que “el show” siempre debe continuar. Y por ese motivo, no canceló el 27 de noviembre el concierto “Mexicano hasta los huesos”, en el que también participaron sus hijos, Ángela y Leandro Aguilar, y que llevaron a cabo en honor a la actriz.

“Ella era muy profesional para su carrera. Era toda una diva, en el sentido de que era una señora que se podía dar el lujo de exigir o no. Y lo que, lo que exigía ella era nada más estar con su familia, era una persona muy sencilla, y muy profesional. Y tan es así que ella me enseñó, ella y mi padre me enseñaron que el show debe continuar. El show de la vida. Y en nuestro caso pues el show del espectáculo también, tiene que continuar”

“Cuando mi abuela materna falleció, estábamos de viaje, por supuesto trabajando. Estábamos en Los Ángeles, y mi padre le dijo a mi madre que a qué hora se iba, que no había ningún problema, que fuera a estar con su madre. Y mi mamá decidió quedarse y hacer los shows, en Los Ángeles. Eso lo viví, no me lo platicaron. Cuando murió mi abuela paterna estábamos en El Paso, Texas. Me acuerdo que mi papá se metió a un cuarto, estuvo todo el día llorando. Y al otro día hizo show. [...] Cuando murió mi padre yo tenía un espectáculo, un compromiso, al día siguiente de que lo enterramos, pero tuve que cumplir. La vida sigue, la vida sigue”, recordó el intérprete de “Ni contigo ni sin ti”.

Sobre el fallecimiento de Flor Silvestre, Pepe Aguilar reveló que murió “muy tranquila”. Aunque tenía 90 años, su deceso fue inesperado, porque no se encontraba gravemente enferma.

“No tuve el honor de estar en el momento preciso que murió a su lado, porque murió repentinamente. Estaba malita pero nadie lo esperaba, nadie esperaba esto, a todo el mundo nos agarró de sorpresa. Murió con su enfermera y su asistente, muy querida. No murió sola, murió muy rápido. Se fue como las grandes. Como se lo merecía. Tranquila, sin dolor. Rápido. Y así, su corazón dijo ‘hasta aquí llegamos’. Y ahora, ahora está con su amado”, dijo el artista refiriéndose a su padre, Antonio Aguilar, quien falleció en 2007.

Flor Silvestre, leyenda del Cine de Oro y matriarca de la dinastía Aguilar, falleció a los 90 años (Fotos: tomadas de Twitter)

Además de describir a su madre como “sencilla” y “profesional”, el cantante dijo que ella era su fan “número uno”, y contó que el amor entre los dos era completamente sincero y desinteresado.

“Siempre hay creo yo como fantasmas que te vienen a dar lata. A decir, hubieras hecho esto más, hubieras hecho esto menos. Yo creo que ya no tienen ningún tipo de sentido. Yo amé a mi madre, la sigo amando, la seguiré amando. Y por ese amor actuaba. No me quería ganar nada, no era ningún compromiso. Era amor, 100% amor, y así seguirá”.

Por último, aconsejó a sus fans no callarse las emociones, y decir siempre a los seres queridos lo que sienten por ellos.

“Si los quieren díganselo. Yo a mi madre me cansé de decírselo. Especialmente en sus últimos años porque mi madre era una persona ya con edad avanzada. Y siempre le dije lo mucho que le amaba. No me quedé con ningún pendiente en ese sentido”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Entre música de mariachi, flores y recuerdos: así fue el último adiós a la icónica Flor Silvestre

Murió Flor Silvestre, la legendaria matriarca de la dinastía Aguilar

“Sí estaba asustado”: Christian Nodal tuvo que pedir permiso para hacer un dueto con Ángela Aguilar

Con seguridad y sin errores: así interpretó Ángela Aguilar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez