Murió Flor Silvestre, la legendaria matriarca de la dinastía Aguilar

La actriz y cantante Flor Silvestre falleció este miércoles a los 90 años, en el rancho “El Soyate” en Zacatecas. (FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO)

La actriz y cantante Flor Silvestre falleció este miércoles a los 90 años, en el rancho “El Soyate” en Zacatecas. La exponente del regional mexicano estuvo acompañada de sus hijos Pepe y Antonio Aguilar, así como de sus demás seres queridos.

La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos desde su cuenta de Twitter, donde dieron algunos detalles sobre el deceso de la estrella de la época de oro del cine mexicano.

“El cansancio detuvo su corazón rodeada de sus hijos y sus nietos. Flor Silvestre descansará al lado de quien fuera su gran amor Antonio Aguilar. Murió a los 90 años de edad, en Zacatecas, en su Rancho El Soyate”, informaron la televisora.

También la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se pronunció por el fallecimiento de la madre de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar.

(Foto: Twitter)

“La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Flor Silvestre, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus hijos @PepeAguilar, Toño Aguilar, familiares y amigos. Descanse en Paz”, escribió.

Hasta el momento, ninguno de sus seres queridos cercanos ha dado más detalles de la muerte de Flor Silvestre.

Guillermina Jiménez Chabolla, nombre real de Flor Silvestre, será recordada por sus participaciones en las cintas Primero soy mexicano, Ánimas Trujano, El bolero de Raquel y las Hermanas Karambazo, así como por su interpretación de los temas del género de regional mexicano, Cielo Rojo y Cruz de Olvido.

Estuvo casada con el locutor Paco Malgesto, con quien procreó a sus dos hijas mayores: Marcela y Cristina Rubiales; pero el gran amor de su vida fue el también cantante Antonio Aguilar, unión de la que nació Pepe y Antonio.

Pepe se mantuvo cercano a su madre hasta el último momento, incluso este año tuvo oportunidad de publicar en su canal de YouTube algunas anécdotas de la reconocida cantante del regional mexicano.

En uno de estos contenidos, la famosa confesó que en su juventud tuvo dos amores, a los que sólo pudo ver, ya que sus tíos no la dejaban darle besos o acercarse.

(Fotos: tomadas de Twitter)

En el mismo episodio contó que nació en Salamanca, Guerrero, donde vivió con sus tías, quienes siempre la asustaban o regañaban para que dejara de ser una niña muy traviesa.

“Me gustaba mucho (subir a los árboles), me daban mis nalgadas porque me subía al limón”, contó rodeada por su hijo Pepe y algunos de sus nietos.

Destacó que su primera oportunidad en el cine le llegó de la mano de Joaquín Pardavé y Luis Aguilar, para la cinta Primero soy mexicano.

“Me contrataron porque me oyeron cantar... yo tenía 20 años”, dijo.

Mencionó que las únicas peleas que tuvo con su esposo, Antonio Aguilar, fue por su gran gusto por la música de Julio Iglesias.

El gran amor de su vida fue el también cantante Antonio Aguilar, unión de la que nació Pepe y Antonio. (FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM)

“Yo no paraba de oír a Julio Iglesias y no tuve la precaución de no hacerlo. Me volvía loca, compré los discos y se enojó él (Antonio Aguilar), fue la única cosa que tenemos. Me decía ‘qué le oyes si parece borrego’, pero yo no lo veía como borrego, a mí me gustaba mucho, cantaba bonito”, comentó.

Le sobreviven tres hermanos, así como sus cuatro hijos y sus nietos, quienes ya despuntan en el medio artístico.

