“Sí estaba asustado”: Christian Nodal tuvo que pedir permiso para hacer un dueto con Ángela Aguilar

Desde que se estrenó en la noche del pasado jueves, la colaboración entre Christian Nodal y Ángela Aguilar desató la euforia de las redes sociales, y “Dime cómo quieres” se convirtió en uno de los temas favoritos del público. Sin embargo, realizar este dueto no fue sencillo, y primero tuvieron que conseguir la aprobación del padre de la artista, el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar.

En entrevista en exclusiva con el programa “Hoy”, el novio de Belinda y ex coach de La Voz confesó que desde un primer momento pensó en Ángela Aguilar para interpretar el dueto. Sin embargo, como si se tratara de una propuesta matrimonial, tuvo que pedir primero la bendición del autor de “Por Mujeres como tú”, porque él protege mucho la trayectoria de su hija y supervisa sus trabajos.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, contó Christian Nodal.

A pesar de que se sintió nervioso por la opinión que tendrían del tema, a Pepe Aguilar le gustó.

“Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé le mandé la idea”, explicó Nodal.

Según reveló entre risas Ángela Aguilar, al enviarles la propuesta, Christian Nodal interpretó la parte femenina, cantando muy agudo. A ella le pareció tan divertido que no se podía concentrar.

“Básicamente le mandó la canción y en esa canción pues yo obviamente no estaba ahí para grabarla; yo nunca la había escuchado, y Christian no tenía voz femenina para grabar mi parte. Así que entonces, él cantaba como hombre bien, así ‘Todo empezó cuando te vi pasar’, y de repente nada más lo hacía así altísimo, altísimo, altísimo. Lo raro era que no me podía concentrar", dijo en la entrevista con el programa “Hoy”.

La artista también explicó que el músico la contactó a través de Instagram para proponerle el dueto.

“Christian Nodal estaba buscando lo que le hacía falta a su disco y se le hizo buena idea que fuera yo".

Además, expresó que en su opinión, para que una colaboración funcione tiene que existir “buena química” entre los dos artistas, una conexión que se percibe en el videoclip, y que fue muy comentada en redes sociales, tras el estreno del sencillo.

“Saber que Ángela Aguilar y Christian Nodal sacaron una canción juntos es todo lo que necesitaba en la vida”, “Lo más bonito del vídeo sin duda es Ángela Aguilar”, o “Es un rolón el de mi Christian Nodal con mi Ángela Aguilar, hacen mejor pareja que con Belinda”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en Twitter.

Qué dice la canción... estas son algunos versos

“Dime cómo quieres que te quiera este vato se hace a tu manera, pide por esa boquita hermosa que por ti yo haría cualquier cosa”, canta Nodal para intentar conquistar a la joven que se niega a caer en las redes de un hombre “coqueto”.

“Dime que más quieres que te diga si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran?”, responde Ángela ante las insistencias de su enamorado.

“Ay, ay, ay... Yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay... No soy una tonta pa' dejarme engañar”, añaden ambos intérpretes.

