“Tú saliste, tú se lo bajaste”: Felicia Mercado contó que hasta la fecha Verónica Castro no le habla por una rivalidad amorosa

La actriz admitió que desde hace muchos años Verónica Castro no le dirige la palabra (Foto: Instagram @feliciamactriz @vrocastrooficial)

Desde hace varios años ha persistido un rumor en el medio del espectáculo que involucra a dos estrellas femeninas de las telenovelas, y es que uno de los pleitos más añejos pero desconocidos por el público mexicano de la farándula involucra a Verónica Castro, quien ya ha estado en los últimos tiempos envuelta en diversos rumores en torno a su historial amoroso.

Sim embargo, existe una historia que habría surgido de un supuesto romance secreto hace muchos años y que es de pocos conocida, y es hasta este 2020 cuando se dan a conocer más detalles al respecto por parte de la otra persona involucrada en el presunto “triángulo amoroso”: la actriz Felicia Mercado.

Y es que en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, Felicia habló sobre algunos aspectos de su vida personal y reveló la causa de un problema que se suscitó décadas atrás y que involucra a la llamada reina de las telenovelas.

Verónica Castro y Felicia Mercado trabajaron en "Rosa Salvaje", donde destacaron sus pleitos en televisión (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

Durante su participación, la actriz explicó que el pleito entre ella y Verónica Castro se dio por un malentendido provocado por algunas personas de su círculo social. En la charla, la actriz explicó que se manejaron algunas versiones de que supuestamente ella había salido con un hombre llamado Enrique Niembro, quien fue pareja de Verónica Castro y padre de hijo menor, Michelle.

La intérprete explicó que ella no tuvo ningún tipo de relación con él, pero admitió que esto provocó la enemistad entre ellas que hasta el día de hoy perdura, puesto que cuando se suscitaron aquellos rumores, Verónica y Enrique se encontraban unidos como pareja.

Pese a que todo quedó en un malentendido, la actriz de 60 años aseguró que hasta la fecha, la conductora y también madre de Cristian Castro, sigue totalmente convencida que ella tuvo algo que ver con Enrique, motivo que las ha distanciado.

Verónica se ha visto envuelta en distintos rumores durante lo últimos meses, uno de ellos es su presunta relación con Yolanda Andrade (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

“Nunca salí con él, nunca anduve con él, de verdad no sé a quién se le ocurrió. Ya nunca la volví a ver (a Verónica), es más nunca la volví a ver hasta ahorita, estamos hablando de muchísimos años, aunque ya lo he dicho muchas veces en pantalla; yo la veo y con mucho gusto se lo digo…yo pensé que ya no nos importaba, pero si hay que decirlo sí”, expresó la primera actriz.

Felicia recordó incluso que muchos años después de que se esparcieron dichos rumores, fue un amigo mutuo quien le hizo saber que Verónica aún le tenía rencor por el malentendido que la involucraba con el hombre a quien únicamente vio un par de veces en alguna reunión con amigos.

“Todavía años después me dice nuestro amigo en común Alfredo Palacios ‘oye, te tiene alucinada’ y le digo ‘¿por?’, ‘pues porque Niembro, tú saliste, tú se lo bajaste’ y le digo ‘no,,. yo no sé si él o quién se puso el saco’. Yo nunca salí con él, nunca hubo absolutamente nada”, agregó.

Felicia Mercado aseguró que jamás tuvo un acercamiento sentimental con Enrique Niembro, motivo por el cual no tiene "nada que ocultarle" a Verónica (Foto: Instagram @feliciamactriz)

“Por favor ya dile, ya pasaron muchos años, por favor dile que no fue, si hubiera sido pues ya le pido perdón y ni modo, pero la verdad nunca lo fue, yo andaba con otra persona, yo siempre tuve mi pareja y demás, no me interesaba, lo conocí, lo vi una vez o dos en la vida, qué tipo de romance voy a tener con un señor que…o sea no”, enfatizó Mercado, quien además aseguró que durante su trayectoria cuidó mucho el aspecto personal ante las cámaras y se enfocó más en sus proyectos actorales.

“Nunca se me supo mucho, siempre fui muy privada, no fui muy noviera de que andaba con uno y con otro, tenía mis romances de largo tiempo, y pues mi trabajo era importante y demás, pues los galanes andaban por todos lados, imagínate si me pongo a andar con todos los galanes que me tiraban toda la onda”, recalcó la actriz.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Verónica Castro y la controversia que vivió con otra famosa actriz por culpa de un amor

La respuesta de Verónica Castro a quienes cuestionan la relación con su hijo

“Quiero mandarle un beso a Verónica Castro”: Yolanda Andrade dejó ver que podría haber una reconciliación con la actriz