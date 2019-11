Enseguida, la actriz se desahogó: “Así es, mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento, que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós.