“Estando en Sevilla, durante la grabación de los programas de Y Vero América va me dijeron que tenía que ir a Rusia. Les dije que era imposible porque justo ese día tenía que volar a México para grabar mi programa y si no llegaba don Emilio (Azcárraga, presidente de Televisa)me mataría. Me contestaron que ‘el patrón’ era quien me mandaba a Rusia. Le pedí a mi hermano que me acompañara, porque no sabía lo que pasaba. José Alberto me explicó que estaban transmitiendo la telenovela allá y querían que fuera a hacer algo de promoción. Me desbarataron mi agenda de trabajo para el resto de la semana, porque estaba comprometida ya para viernes y sábado en Las Vegas, y el domingo šen Chiconcuac!”.