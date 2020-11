“No puedo poner en riesgo a Ana Brenda y Yalitza”: Carlos Rivera se ausentará de los Latin Grammy por riesgo de COVID-19

El cantante dio a conocer que no participará luego de que una persona cercana a su equipo dio positivo a COVID-19 (Foto: EFE/Juanjo Martín/Archivo)

El cantante Carlos Rivera será el gran ausente de la premiación de los Latin Grammys de este año ya que no podrá estar presente en la premiación debido a que un miembro de su equipo de trabajo dio positivo a COVID-19, por lo que todos tuvieron que mantener aislamiento y realizarse pruebas de emergencia para poder confirmar si no dieron positivo pero por seguridad decidieron cancelar su participación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante confirmó su salida del proyecto y le deseó mucha suerte a Ana Brenda Contreras, a Yalitza Aparicio y al cantante Víctor Manuelle quienes se quedarán con el papel de conductores en la premiación.

Según informó Carlos Rivera a través del mensaje que mandó en Instagram, él se mantendrá al pendiente de lo que pase con la salud de los miembros de su equipo y aseguró que no saldrá y mantendrá cuarentena hasta que pueda cerciorarse que no es un riesgo para otras personas ni para nadie más.

Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras siguen como conductoras de la ceremonia de los Latin Grammy (Foto: Instagram@latingrammys)

Así fue el mensaje que dio Carlos Rivera:

Qué tal mi gente, aquí Carlos Rivera, con un una noticia que me llena de mucha tristeza: Desgraciadamente ayer una persona muy muy cercana de mi equipo. Como saben desde que comenzó esta pandemia, yo fui el primer artista en México que canceló un concierto por cuidar a toda la gente, a la gente que me sigue y a la gente que trabaja conmigo

A pesar de que el cantante aseguró que durante las pruebas dio negativo, eligió no participar para no presentar un riesgo tanto para sus compañeras como para el equipo creativo y de producción del espectáculo, por lo que no puede estar presente, agradeció la invitación y dijo que lamenta haber cancelado su participación en los premios más importantes de la música:

En esta ocasión a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos (...) Me da mucha tristeza no poder estar pero lo más importante es cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y tengo que seguir los protocolos establecidos

El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle será quien tome el lugar de Carlos Rivera (Foto: EFE/Gaston De Cardenas/Archivo)

El actor será suplido por el cantante estadounidense Víctor Manuelle, y le dedicó un saludo muy fuerte a los tres conductores asegurando que tendrán un magnífico desempeño y por último mandó un mensaje hacia sus seguidores con el fin de que sigan teniendo en cuenta las medidas de protección para evitar contagiarse de COVID-19:

Nadie esperamos que nos pase esto pero todos estamos expuestos y tengo que dejar que pasen unos días más para saber que no soy un factor de riesgo (...) Le deseo todo lo mejor a mi querido Víctor Manuelle que se quedará en mi lugar y le mando un saludo y un abrazo a los tres, los estaré viendo apoyándolos mucho

Los Premios Latin Grammys tendrán lugar el día de mañana, jueves 19 de noviembre e iniciarán a las 7 p.m. a través del canal 5 y en versión de paga a través de TNT.

