“Siempre hay que dejar un granito de arena”: Los Tigres del Norte mandaron un importante mensaje a las nuevas generaciones

Los Tigres del Norte son el grupo musical que elevó a nivel internacional el género de la música regional mexicano. Con más de 12 Premios Grammy en su historia, ahora tienen la posibilidad de ganar otros dos premios con su nuevo álbum “Los Tigres del Norte en la Prisión Folsom”.

Fue mediante una conferencia que dieron a diversos medios de comunicación que la popular banda afirmó que se sienten muy cómodos y considerablemente afortunados por haber regresado a lo que más les gusta: estar en los escenarios y dedicarle las canciones a su público. Así lo dijo Eduardo Hernández:

Se dijeron especialmente agradecidos de haber sido nominados otra vez a ganar un Grammy Latino y afirmaron que, independientemente de que lo ganen o no, ellos se sienten muy contentos con su trabajo de este año, con todo y el complicado panorama que tuvieron que vivir por la pandemia y por el periodo electoral de Estados Unidos:

Tenía mucho tiempo que no andábamos juntos, desde los ensayos que tuvimos en marzo, nos comunicábamos por Zoom y nos sentimos listos y con la oportunidad de hacer nuevas cosas para el próximo año y también con eso pues aquí tuvimos la oportunidad otra vez de volver a entrar al estudio y estamos muy emocionados porque ya podemos hacer eso por lo menos

Afirmaron que lo que más extrañaron durante todo este tiempo, fue convivir con sus fans pero que afortunadamente pudieron acercarse con las redes sociales a ellos y eso les dio más motivación para poder continuar creando contenidos frescos para su audiencia para compensar todo lo que no pudieron hacer por culpa de la cuarentena.

Los Tigres también destacaron que se sienten muy contentos de haber hecho una labor social al formar parte de diversas campañas para promover que los ciudadanos, especialmente de origen latino, con el fin de que participaran en el proceso electoral, independientemente de las ideologías y de la corriente política que tuvieran. Afirmaron que se dieron cuenta de que fue un éxito cuando se encontraron que fueron las elecciones más cerradas de toda la historia:

Las nominaciones que tuvo la legendaria banda se dieron por el álbum “Los Tigres del Norte en la Prisión Folsom” en donde le dedicaron canciones a los internos de dicho centro penitenciario, tanto mujeres como hombres y se sintieron muy felices de poner atención y cumplir los deseos de las personas que se encuentran restringidas de su libertad y que tienen muchas historias que contar:

Se llevó mucho tiempo de conseguir los permisos, se llevó mucho tiempo de hacer la organización para hacer este proyecto realidad y eso pues nos da doble emoción. Nosotros no pensábamos que nos fueran a nominar en las dos categorías en las que lo hicieron. No puedo decir que no lo esperábamos porque “Los Tigres del Norte” siempre hemos estado en diversos proyectos pero pudimos constatar que en esa cárcel pues la mayoría de esos reos son latinos y eso nos dejó un sentimiento encontrado