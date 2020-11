Matthew McConaughey explicó por qué no entró en detalles sobre el abuso sexual que sufrió a los 18 años

“Nunca sentí que fuera una víctima”: Matthew McConaughey habló del abuso sexual que sufrió a los 18 años en sus memorias "Greenlights"

El actor Matthew McConaughey explicó en una reciente entrevista por qué no entró en mayores detalles sobre las agresiones sexuales que sufrió en sus exitosas memorias “Greenlights” de 304 páginas, que salieron a la venta el 20 de octubre.

El ganador del Oscar, de 51 años, contó que fue “chantajeado” para tener relaciones sexuales a los 15 y haber sido “abusado sexualmente por un hombre” a los 18 después de haber sido “golpeado hasta quedar inconsciente en la parte trasera de una camioneta”.

“En última instancia, no hay nada que me parezca constructivo sobre los detalles”, dijo intérprete cuando fue consultado al respecto en su paso por The Tamron Hall Show. "Siento que esos detalles podrían haber sido tomados y reportados por voyeurismo''.

McConaughey dijo que no quería explotar su trauma porque entonces todos los titulares y programas de televisión se centrarían en su victimización.

"Como escribí en el libro que nunca me sentí como una víctima '', explicó el protagonista de la película “The Gentlemen”. “¿Sí, fui víctima de esas dos situaciones? Por supuesto. Pero eso no significa que haya continuado a lo largo de mi vida con el sentimiento de “Oh, fui víctima” o “Oh, fui una víctima”, o que esos dos eventos desafortunados me hayan convertido en el hombre que soy o son incluso una excusa”, sentenció el actor texano.

“Esos dos eventos me sucedieron a los 15 y 18 años. Si me hubieran sucedido más joven, tal vez hubiera estado más confundido. Pero cuando me sucedieron, me quedó muy claro, que no era lo correcto”, continuó el actor que, a sus 51 años, se siente en paz consigo mismo: “Tengo muchas pruebas de que el mundo conspira para hacerme feliz”.

McConaughey está convencido que tener esa claridad fue la razón por la que esas traumáticas situaciones no se quedaron con él, lo confundieron o lo dejaron con “una visión no realista de la forma en que se suponía que funcionaba el mundo”.

Matthew McConaughey con su esposa, su madre y sus tres hijos (Shutterstock)

Si bien nunca habló de esas experiencias sexuales traumáticas sufridas en su adolescencia y su juventud, McConaughey ha hecho público su apoyo a fundaciones para víctimas de ataques sexuales. En 2006 fue parte de un programa para terminar con las violaciones en la Universidad de Texas y se lo vio por el campus al volante de un carrito para estudiantes, recogiendo a los que salían muy tarde de las clases o de la biblioteca.

En “Greenlights” también cuenta que su padre murió de infarto mientras tenía sexo con su madre. “Recibí una llamada de mi mamá. Tu padre murió. Mis rodillas se doblaron. No lo podía creer. Él era mi papá. Nadie ni nada podría matarlo. Excepto mamá", relata el intérprete en su publicación, que se convirtió en todo un éxito de ventas en EEUU.

James McConaughey murió en 1992, tras separarse y casarse hasta tres veces con la madre de la estrella. “A veces eran violentos”, aseguraba el actor en declaraciones a la revista People. “Como cuento en el libro, así es como se comunicaban”, añadía.

A principios de este año, el actor contó que intentó emparejar a su madre viuda, de 88 años, con el padre viudo de su colega Hugh Grant, James Grant, de 91.

Otro de los episodios que el actor recoge en su libro es un incidente policial de 1999.

McConaughey fue detenido por consumir marihuana y tocar los bongos desnudo. Tras el llamado al 911 de un vecino enojado por los ruidos, la policía se presentó en su casa y lo arrestó. Fue acusado de alterar el orden público, de posesión de marihuana y de resistirse al arresto. Finalmente, solo tuvo que pagar una multa de 50 dólares.

El profesor de la Universidad de Texas-Austin tiene tres hijos: Levi (12), Vida, (10) y Livingston (8), con su esposa, la ex modelo brasileña Camila Alves, con quien contrajo matrimonio en 2012. McConaughey aseguró que es muy feliz y tiene una vida plena con su familia. Antes de conocer a la que se convertiría en la mujer de su vida, fue pareja de Sandra Bullock, Renée Zellweger y Penélope Cruz que sucumbieron a sus encantos.

