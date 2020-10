La impactante revelación de Matthew McConaughey sobre cómo murió su padre

Matthew McConaughey hizo una confesión muy íntima: su papá murió en pleno acto sexual con su mamá

El ganador del Oscar Matthew McConaughey está en plena promoción de su autobiografía, “Greenlights”, que sale a la venta el 20 de octubre. En la publicación, el actor de “Dazed and Confused” se abre sobre su historia familiar, revelando en un extracto que su amado padre, James Donald McConaughey, murió tal como sabía que lo haría; en pleno acto sexual con su esposa, Kay.

"Recibí una llamada de mi mamá. Tu padre murió. Mis rodillas se doblaron. No lo podía creer. Él era mi papá. Nadie ni nada podría matarlo. Excepto mamá. Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: “Chicos, cuando me vaya, voy a estar haciendo el amor con su madre”. Y eso es lo que sucedió. Tuvo un infarto cuando alcanzó el clímax ", relató el intérprete a People.

El papá de Matthew fue James Donald McConaughey, un jugador de fútbol americano. Murió en 1992. Él y la madre del actor tuvieron una relación tormentosa con muchas idas y vueltas, según las declaraciones del propio actor. Se casaron tres veces. Matthew fue concebido poco después de su tercera boda.

“Fueron, a veces, violentos”, reconoció el actor sobre el vínculo de sus padres. "Como digo en el libro, así es como se comunicaban. Se divorciaron dos veces, se casaron tres veces, quiero decir, sí, fue como el Océano Pacífico en una tormenta ".

A principios de este año, el actor de “White Boy Rick” intentó conectar a su madre viuda, de 88 años, con el padre viudo de Hugh Grant, James Grant, de 91.

Coprotagonistas de “The Gentleman”, los dos actores consideraron la idea de conectar a sus padres. En diálogo con prensa, McConaughey reveló que sus padres acordaron oficialmente tener una cita. “Su padre tiene 91 años, mi madre 88”, dijo McConaughey a Entertainment Tonight. "¿Si, por qué no? La semana que viene, se supone que se encontrarán, y probablemente no los veremos por el resto de la noche ". Se desconoce sí finalmente se concretó ese encuentro.

Su historia de amor con Camila Alves

Camila Alves y Matthew McConaughey

“La primera vez que la vi me impactó su seguridad, pude captar de inmediato que era una persona que sabía exactamente quién era y qué quería de la vida”, afirmó McConaughey, de 50 años, hace unos años en una entrevista en referencia a su actual mujer, la brasileña Camila Alves, de 38, con quien, aseguró, es muy feliz y tiene una vida plena. Son padres de tres niños y tienen una relación envidiable en Hollywood.

En la última edición de la revista People, de la que es portada, el actor habló sobre el secreto de su exitoso matrimonio. Según sus palabras, antes de conocer a Alves no estaba seguro de si algún día encontraría a la persona indicada. “Fue entonces cuando ella apareció, y se movió de derecha a izquierda frente a mis ojos a en aquel club. Era como si estuviera flotando".

Esto ocurrió en el año 2006, y lo cierto es que, desde entonces ya nunca se volvieron a separar: “Desde esa noche no he querido pasar tiempo con ninguna otra mujer, definitivamente no he querido acostarme con nadie más. No he querido tener hijos con nadie más que ella (...) Tenemos un amor que nunca cuestionamos”.

En el año 2012 se dieron el “sí, quiero” y han formado una feliz familia junto a sus hijos Levi (12), Vida, (10) y Livingston (8). “Los tres son personas muy, muy afectuosas y amables”, aseguró. Y es que, en lo que respecta a su educación, ambos están en sintonía y tratan de criarlos haciéndoles entender que la fama de sus padres no es lo que los define.

Antes de conocer a la que se convertiría en la mujer de su vida, la lista de celebrities que sucumbieron a los encantos de McConaughey es bien nutrida. Sandra Bullock, Renée Zellweger, Patricia Arquette o la española Penélope Cruz son sólo algunas de ellas. Hace unos años el periodista Neil Daniels publicó una biografía sobre el actor en la que prometió desvelar muchos de los detalles de la vida amorosa de la estrella de Hollywood. Afirmó que el actor dejó a la musa de Pedro Almodóvar por Camila tras un viaje por México. Rumores que nunca llegaron a confirmarse.

