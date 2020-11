Eleazar “N” pasará dos meses en prisión mientras se inicia el juicio por lesiones y violencia

Eleazar "N" fue acusado de violencia y lesiones, pero tendrá que pasar dos meses en el Reclusorio Sur (Foto: Instagram@eleazargomez333)

El actor Eleazar “N” tendrá que pasar por un proceso de dos meses en el Reclusorio Sur mientras se lleva a cabo la investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que este sería el tiempo que tiene la defensa para poder juntar argumentos que permitan ayudar al actor.

La ventaja que enfrentaría Eleazar podría basarse en la evidencia registrada por el médico legista, ya que al parecer no se aplicaría el cargo de intento de feminicidio, que era el de mayor cargo y que tiene una pena mínima de 15 años en prisión y hasta 60 años en caso de consumarse. Fue en el programa de televisión De Primera Mano, que el periodista Carlos Jiménez narró que el actor intentó ocultar su identidad de las autoridades y pasar desapercibido, cosa que logró durante las primeras 24 horas, con el fin de que su carrera no se viera afectada por su detención

Sin embargo, Jiménez aseguró que el cargo de la Fiscalía no será de tentativa de feminicidio, a pesar de que las declaraciones iniciales de Stephanie Valenzuela afirmara de que Eleazar habría intentado estrangularla, lo que calificaría como el delito antes mencionado. Sin embargo, el reportero de la fuente policíaca afirmó que Valenzuela no confirmó en su segunda declaración que Eleazar intentara asfixiarla, por lo que únicamente enfrentará cargos por lesiones y agresión física en contra de la cantautora peruana.

La cantautora Stephanie Valenzuela habría sido agredida en su departamento por Eleazar "N". Unas horas antes, él le habría pedido matrimonio (Foto: Captura de Pantalla Instagram @tefivalenzuela)

Así lo dijo Carlos Jiménez:

En un principio creía que la Fiscalía lo podía acusar de tentativa de feminicidio; la joven denunciante había dicho que él la había querido estrangular pero lo que nos dicen es que ante la autoridad ella no habló de un intento de asesinato, solamente de una agresión. Por eso la Fiscalía hizo la acusación por violencia familiar

Aunque a pesar de que no enfrentaría los cargos de tentativa de feminicidio, el actor no podrá salir libre sino hasta que se lleve a cabo el juicio, lo que podría determinar su situación futura. En cuanto a las lesiones, estas fueron examinadas por un médico legista de la Fiscalía, el cual determinó que no se trata de lesiones de gravedad y que pueden sanar en menos de 15 días, lo que indica que no ponen en riesgo la integridad de la vida de Valenzuela.

La cantautora peruana se encuentra con sus familiares y ellos le estarán brindando el apoyo mientras continúa el proceso legal en contra de Eleazar “N”, quien por su parte había sido designado al Reclusorio Norte pero debido a los constantes movimientos de reos por la pandemia de COVID-19, se decidió que se trasladara hacia el Reclusorio Sur.

Las lesiones en el rostro de Stephanie fueron revisadas por el médico legista, quien consideró que eran menores y que sanarían en 15 días (Captura de Pantalla: Twitter @C4Jimenez)

Mientras tanto, a su salida del careo, Stephanie habló ante los medios de comunicación y afirmó que tiene mucha confianza en las autoridades mexicanas y agradeció que se le haya proporcionado la ayuda tanto psicológica como legal ante este incidente. Así lo dijo:

Yo confío plenamente en la justicia mexicana, he demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad(...) Solamente voy a dejar que la justicia siga su curso. No puedo dar más declaraciones porque hay una audiencia y es mi abogado quien se va a encargar de eso

