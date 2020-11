“Joven, bella y maravillosa”: Belinda celebró a todo lujo a la mamá de Christian Nodal

Video: ivan_nodalj / belindapop

Este jueves Belinda celebró a lo grande el cumpleaños de su suegra Silvia Cristina Nodal Jiménez, mamá del reconocido cantante del regional mexicano Christian Nodal, con una exclusiva fiesta a puerta cerrada en una propiedad privada del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

“Para una mujer maravillosa, joven y bella, la mujer más hermosa de esta noche, bendiciones para ti, cosas hermosas lleguen, joven y bella”, fueron las palabras de la rubia cantante de ojos azules a su suegra, con quien mostrado que se lleva muy bien.

Posteriormente Belinda le cantó una canción para amenizar la noche y junto con la familia Nodal bailaron, bromearon y celebraron.

También Christian cantó y le dedicó algunos temas a su madre, quien se mostró muy alegre durante toda la celebración.

En varios momentos Belinda se sentó junto a su suegra, lo que demostró que tienen una relación excelente y que ella aprueba la relación con su hijo.

Fue la misma Cristina Nodal quien publicó en su Instagram la celebración que le llevaron a cabo, junto a Beli y su hijo Christian, acompañado de un mensaje: “¡Realmente cuando se es feliz, se es feliz! gracias por todo!”.

La relación entre Christian Nodal y su madre es muy cercana, tanto que hasta la lleva a todos lados, ella ha estado en varias de sus presentaciones y en todos sus premiaciones, incluso la llevó varias veces al foro de La Voz México, donde iniciaron el novizago Belinda y él, por lo que ella conocía a la cantante desde los primeros momentos.

Contra viento y marea y a pesar de que poco les auguraban una relación seria, Belinda y Christian Nodal han mostrado que van en serio y rápidamente han convivido con sus respectivas familias y dejando claro que quieren seguir por este camino, a pesar de la diferencia de edad entre ellos de casi 10 años.

La pareja conformada por Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y han consolidado la relación que nació en los foros de La Voz México, donde se dio a conocer que ambos cantautores estaban iniciando un noviazgo que se volvió mediático.

Hubo incluso quien señaló que el intérprete de Adiós, amor y la ex actriz infantil solo usaban una estrategia publicitaria para levantar el índice de audiencias del mencionado reality show, lo cierto es que ambos famosos continúan dando muestras de su amor.

Desde los primeros días Belinda y Christian se presentaron con sus respectivas familias, siendo Cristy Nodal, madre del intérprete de regional mexicano, quien incluso visitó el foro para estar cerca de la pareja en sus días de grabación.

Desde temprano este jueves ya se daban algunos detalles de la celebración nocturna.

“Pude constatar la presencia de un mariachi que es de aquí de Mazatlán, uno de los restaurantes más ricos de Mazatlán va a poner parte del banquete, será un grupo reducido de personas por el tema de la pandemia y pude confirmar que ellos llegaron desde ayer” contó en enlace telefónico al programa Ventaneando.

Por su parte, el programa también habló con Jorge Bautista, integrante del Mariachi Continental, agrupación que estará amenizando la misteriosa fiesta:

“Nosotros nos sentimos muy bien, muy halagados de que nos hayan propuesto para esta fiesta”, evento del que ha trascendido el hermetismo con el que se maneja, pues a pocas horas de llevarse a cabo, los miembros del mariachi aún no han sido notificados de dónde se llevará a cabo ni a qué hora.

“Yo no tengo idea, haga de cuenta que a mí me contactaron y yo solamente tengo entendido que va a ser aquí en Mazatlán, tengo el dato nada más, el lugar me lo van a proporcionar casi a la hora de que nos estemos yendo para allá, el horario todavía no me lo dicen, no tengo idea de qué tan grande o tan íntimo pueda llegar a ser este evento”, dijo Bautista a la misma emisión.

Sin embargo, el músico consideró que debido a la popularidad e importancia de los personajes involucrados en la celebración, se espera que en el cumpleaños de doña Cristy Nodal se vaya a “echar la casa por la ventana”.

“Yo desconozco, peor pues por la grandeza del artista creo que tiene que ser muy fuera de lo común para también sorprender a su mamá y a la vez complacer a su novia Belinda”, expresó el mariachi.

Por su parte, trascendió que el afamado restaurante Agatha, uno de los más exclusivos de Mazatlán, será el encargado de servir el banquete que disfrutará la familia Nodal y su invitada especial: Belinda Peregrín. Una persona que forma parte del staff del restaurante contó cuál es la especialidad del lugar y cuál es el posible menú que degustarán los invitados.

“Manejamos comida internacional, cortes de carne, salmón, pulpo, picaña, ribe eye, langostas”. También se confirmó que la prestigiada maquillista mazatleca Sheyla Urías será la encargada de arreglar tanto a la cumpleañera como a Belinda.

