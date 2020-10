“Le va a dar el anillo”: Christian Nodal iría con todo en su romance con Belinda y podría haber boda pronto

El romance entre Belinda y Christian Nodal podría dar un paso adelante en las próximas semanas ya que algunas versiones apuntan a que el cantante de regional mexicano estaría pidiendo la mano de Belinda este siete de noviembre.

Según el programa de espectáculos Chisme No Like, el cantante se prepararía para pedirle a Belinda que unan sus vidas en matrimonio, esto cuando apenas cumplirían un año de conocerse y tres meses de novios. Así fue como lo dieron a conocer Elisa Beristain y Javier Ceriani:

Fue precisamente la periodista Elisa Beristain quien dio a conocer que una fuente cercana a Belinda le confirmó que la cantante se encuentra preparándose para cuando Nodal le pida matrimonio, por lo que se podría hablar de una boda acercándose inminentemente no para este año sino a mediados del 2021, eso viendo qué sucedería con la pandemia de COVID-19 con el fin de que no sea una determinante que pudiera interrumpir una posible ceremonia.

Y es que esta relación no comenzó como muchos esperaban sino que al principio fue tachado hasta de ser una ficción causada por la necesidad de una publicidad para La Voz, el programa de TV Azteca, en el que ambos participaban como coaches.

Sin embargo la relación se fue consolidando hasta en los medios de comunicación, en donde ambos aparecieron constantemente en publicaciones de Instagram demostrándose su amor, también fue clave el papel en el que se tatuaron y los momentos en los que aparecieron en diversas entrevistas hablando sobre su romance.

Algo que también fue una constante en el tema del romance fue el supuesto triángulo amoroso con Lupillo Rivera, en el que de inmediato, tanto Nodal como Belinda, salieron a desmentir que hubiera algún conflicto o cuestión con Rivera, quien por su parte también se deslindó del tema, aunque recientemente dijo que sí conservará el tatuaje que se hizo con el rostro de Belinda, pues dijo que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en la vida, en lo que incluyó su supuesto romance con Belinda:

<b>No, yo no me arrepiento. Yo soy un hombre de verdad. </b>Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana