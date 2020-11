Belinda, Thalía, Chiquis Rivera o Christian Nodal: los mejores disfraces y looks de Halloween de los famosos mexicanos

Disfraz Halloween Thalía

Este 2020, la noche de Halloween fue muy diferente.

Tras sufrir durante más de siete meses los efectos devastadores de la pandemia, el desgaste, la apatía y en algunos casos, la tristeza, se han apoderado incluso de las almas más dinámicas y positivas; y el miedo a que estalle una segunda ola de Covid-19 en las próximas semanas llevó a muchos a abandonar la idea de festejar este 31 de octubre.

A pesar de la difícil coyuntura actual, algunos famosos mexicanos optaron por disfrazarse, e incluso lo hicieron a modo de terapia. Fue el caso por ejemplo de Thalía, quien no tenía ilusión ni ganas de divertirse, y finalmente, se entretuvo en casa improvisando un look, después de que sus fans y una amiga la convencieran para que celebrara la noche de brujas.

“Este año no sentí para nada el celebrar Halloween. No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos, brujas o fantasmas. No sé si a ustedes les paso lo mismo. Pero lo único que quiero es positivismo, alegría, y cosas lindas que alegren mi vista. No tenía planeado en lo absoluto ningún disfraz para el día de hoy, y gracias a una de mis amigas que me animó y a ustedes que me pedían ver mi disfraz de este año, fue que me encendí las ganas”, escribió en sus redes sociales la cantante de Amor a la mexicana.

(Foto: Instagram @thalia)

A través de sus historias de Instagram, Thalía mostró todo el proceso de maquillaje, peinado y estilismo. Decidió convertirse en Ace Ventura, el detective de mascotas al que da vida Jim Carrey en la ficción. Con gran detalle, la artista utilizó sus sombras de ojo para imitar las entradas del actor, las patillas, y sus facciones marcadas. Además, se realizó cuidadosamente un tupé y tomó prestada ropa de su hijo, Matthew Alejandro, y de su esposo, el productor Tommy Mottola, para recrear el vestuario del personaje.

"Me metí primero al closet de @tommymottola a buscar la blusa hawaiana, segundo al de mi hijo por una tank top blanca. Tercero a imprimir la credencial de #aceaventurapetdetective (funcionó mi impresora) y cuatro a pedirle a mis hijos emplumados y peludos (mis mascotas amadas) que me hicieran el favor de cooperar para la foto. Lo logramos. Happy POSITIVE #halloween2020″, agregó en su publicación.

Así fue la fiesta temática de Halloween que organizaron Belinda y Christian Nodal. Ella se disfrazó del payaso de It, y él llevaba un look muy similar (Video: Instagram @belindapop)

Christian Nodal, durante la fiesta que organizó con Belinda (Foto: Instagram @belindapop)

El lugar en el que cenaron estaba ambientado con la temática de la noche de brujas (Foto: Instagram @belindapop)

La pareja disfrutó de una cena con unos amigos (Foto: Instagram @belindapop)

Otros famosos, como Belinda y Christian Nodal, lucieron disfraces espectaculares. Mientras que ella se vistió de Pennywise, el payaso de “It” -novela de Stephen King adaptada al cine-, él llevaba un look muy similar, también de payaso diabólico. La pareja organizó una fiesta temática con amigos en la que no faltó ningún detalle. El lugar estaba decorado al estilo de una mansión encantada, mientras que el menú se inspiraba en los relatos de brujas y vampiros, con platos que humeaban y cócteles de color rojo sangre.

Mientras, Chiquis Rivera eligió disfrazarse de la Cerdita Peggy, o Miss Peggy, personaje de ficción de El Show de los Muppets. Y en su Instagram dejó claro el motivo de su elección.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas como a mí me ha pasado muchas veces por su físico. Hoy soy la super power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Happy Halloween. Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie”, escribió en una publicación que suma más de 125,397 me gusta.

Chiquis Rivera se disfrazó de Miss Piggy en honor a todas las mujeres que, como ella, "han sido despreciadas por su físico" (Foto: Instagram @chiquis)

Karla Martínez se disfrazó del Hada Madrina de Cenicienta en "Despierta América" (Foto: Instagram @despiertamerica)

Vadhir Derbez optó por un look mexicano y se pintó como catrín (Foto: Instagram @vadhird)

Aislinn Derbez prefirió utilizar un filtro de Instagram para celebrar con sus seguidores (Foto: Instagram @aislinnderbez)

Fernanda Castro, la hija de Angélica Rivera, sorprendió al estilo Mia Wallace (Foto: Instagram @fernandacastromusica)

Salma Hayek editó una fotografía para parecer una vampira (Foto: Instagram @salmahayek)

Por su parte, la conductora mexicana, Karla Martínez, sorprendió al aparecer en “Despierta América” como el Hada Madrina de Cenicienta; y Fernanda Castro, una de las tres hijas que la ex primera dama de México, Angélica Rivera, tuvo junto al productor José Alberto “El Güero” Castro, imitó el look de Mia Wallace, personaje de la cinta Pulp Fiction al que encarnó Uma Thurman.

Al más puro estilo mexicano, Vadhir Derbez compartió en Instagram una fotografía maquillado como catrín. Por su parte, su hermana Aislinn prefirió utilizar un filtro de Instagram para desear un feliz Halloween a sus seguidores. En la misma línea, Salma Hayek retocó una fotografía para convertirse en una vampiresa.

“Feliz día de las brujas y las vampiras”, escribió la protagonista de la cinta Frida.

