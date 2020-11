“El peor compañero que he tenido”: Horacio Villalobos mostró su odio contra Juan José Origel

Pepillo Origel y Horacio Villalobos han sosntenidos una enemistad a través de los años (Foto: Instagram@juanjoseorigel/@horacitu_oficial)

El conductor Horacio Villalobos ha sido una de las figuras en la conducción mexicana más polémicas, pues debido a su humor negro y comentarios que incluso han llegado a ser considerados hirientes y de mal gusto, se ha ganado un lugar controversial y la aceptación del público, pues también cuenta con seguidores que elogian su estilo.

El comentarista de 49 años ha formado parte de populares programas de la televisión, como Farándula 40 que saldrá del aire el próximo mes de diciembre debido a problemas económicos en la producción de la cadena ADN 40. A lo largo de su trayectoria, el también actor ha laborado en distintas empresas, tal es el caso de Televisa, donde figuró en programas del canal Telehit y en algunos de espectáculos para Canal 9, donde incluso llegó a trabajar al lado de otro polémico periodista de espectáculos Juan José Origel.

Durante una entrevista con el vlogger Alex Fernández para su podcast, Horacio Villalobos rememoró algunos de los momentos clave en su trayectoria dentro de la pantalla chica, en donde se ha desempeñado a lo largo de 27 años. Al inicio de su carrera, Villalobos coincidió con Pepillo en el desaparecido programa de espectáculos llamado Trapitos al sol, que buscaba ser una competencia frontal para Ventaneando, de la televisora rival, TV Azteca.

El podcaster Alex Fernández entrevistó al conductor, quien hizo un repaso por su trayectoria (Foto: Instagram @horacitu_oficial)

“Odié a Juan José Origel, que fue el peor compañero que he tenido. Ahí trabajé con Origel y, la verdad, quedé curado de espanto, pero conocí a Maxine Woodside que es un encanto de persona”, dijo Horacio Villalobos.

Por su parte, Alex sólo se expresó con la frase: “Origel se ve tipazo”, dijo el frontman de 35 años.

El conductor recordó que antes de dejar Televisa formó parte del programa Hoy, por lo que su experiencia en programas dirigidos a la audiencia matutina lo avalan. Más adelante mencionó que está muy feliz de formar parte de Venga la alegría, matutino de TV Azteca. “Estoy realmente contento y me entoné al programa. Claro que mi personalidad sale a flote”.

El programa Farándula 40 llegará a su fin luego de 10 años de transmisiones (Foto: Archivo)

Además habló de su salida del canal de videos musicales Telehit, debido a complicados problemas, entre ellos dijo que querían quitarle los personajes que creó para el programa Desde gayola, donde se hacía una sátira a los temas que afectan a la sociedad, la peculiaridad de la emisión era que a través de sketches también se buscaba representar en la televisión mexicana a integrantes de la diversidad sexual, siendo ésta emisión uno de los primeros proyectos en su tipo.

“Me fui de Telehit mentando la madre en el 2006, cuando me querían quitar todos los personajes que además han seguido trabajando. Pensaban que si no estaba en Telehit, se me acababa la cuerda y me cerraron las puertas de muchos lados. Me pusieron en una lista negra, ¿tú sabes lo que es eso?, todavía existe”, dijo.

Horacio presentará vía streaming por única ocasión la obra de teatro que adaptó al español hace unos años Un acto de Dios:

El actor presentará de manera online la obra Un acto de Dios, de la cual adquirió sus derechos hace unos años (Foto: instagram @horacitu_oficial)

“Que mejor que reír y reflexionar con una nueva llegada de Dios a la Tierra en este 2020, a dar estos nuevos 10 mandamientos y a hablar de lo que somos los seres humanos, hablar de todas nuestras facetas, vicios, virtudes”, comentó el conductor egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Vamos apoyados por un gran director de cámaras, con un equipo técnico dedicado a la televisión, más un equipo de teatro, trabajando en conjunto para lograr una gran transmisión y que la obra luzca como debe de lucir y que la gente viva la experiencia como si estuviera en el teatro. Esta obra es el pretexto perfecto para hablar de deportes, sexualidad, religión, farándula y todo los que nos compete como seres humanos. Al final la puesta tiene una reflexión preciosa. Es un deleite volverla a hacer”, precisó el ex juez del reality La Academia.

