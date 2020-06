Horacio Villalobos calificó de “patética” a Erika Buenfil por sus tik toks

Horacio Villalobos señaló que Erika Buenfil "encontró su vocación" (Foto: Instagram@erikabuenfil50/@horacitu_oficial)

Durante el fin de semana el presentador de televisión Horacio Villalobos estuvo en ojo del huracán por las acusaciones discriminatorias hacia otras personalidades del mundo del espectáculo, como Amandititita o Ana de la Reguera.

En esta ocasión, se refirió a Érika Buenfil como “patética” por la relevancia que ha tomado la actriz en la famosa nueva red social Tik Tok, en donde la acrtiz cuenta con más de siete millones de fans y con más de 70 millones de “me gusta”.

De acuerdo con Tv Notas, Villalobos en su programa Farándula 40 dijo “ Érika Buenfil por fin después de 50 años de actuación, que nunca actuó, está triunfando en algo. Encontró su vocación ”, en respuesta al actor Juan Ríos, quien reconocía el contenido de la ahora llamada “Reina del Tik Tok”.

Erika Buenfil ha sabido posicionarse como una figura importante en la red social Tik Tok (Foto: @erikabuenfil50)

Y es que a pesar de tener más de 50 años de edad (su primera aparición en la telenovela Acompáñame en 1977) ha logrado la aceptación de las nuevas generaciones que ocupan la red social.

“ Ya faltaba más que lo hiciera mal. Es que yo creo que Érika Buenfil más que graciosa nos hace reír porque es un poco patetic (sic) ”, sentenció el conductor de Venga la Alegría.

Sin embargo, para la Reina del Tik Tok parece que no haber tenido mayor repercusión tras las declaraciones ya que en su cuenta no ha aparecido algún tipo de respuesta o mensaje con destino a Villalobos y ha seguido subiendo sus famosos lip sync en la plataforma.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías", escribió Amandititita en Twitter (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que Amandititita, conocida por ser autora de “Metrosexual” también se lanzó en contra de los conductores Álex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante; sin embargo, los internautras se volcaron más en contra del ex juez de La Academia.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de india no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió Amandititita.

El presentador televisivo también fue señalado por la repetición del adjetivo de su inconformidad, puesto que, previamente se había lanzado con Ana de la Reguera al llamarla “fregada” y “patética”.

Horacio Villalobos respondió a las acusaciones (Foto: Captura de pantalla Venga la alegría)

“Se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren según vemos en esta serie. Lo bonito que era ya se le fue, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia” , señaló el presentador de Desde Gayola.

Tras las acusaciones, el lunes 22 en Venga La Alegría ofreció disculpas a ella y otras personalidades de la farándula y ofreció explicaciones acerca de sus declaraciones excusándose en que lo que hacía en el programa Desde Gayola era “crítica social”, “todos son chistes y bromas que hice”, señaló.

“Si yo los ofendí, les ofrezco una sincera disculpa, mi interés es hacer humor, mi interés es hacer periodismo de espectáculos. Yo sé que el humor ha cambiado pero esto detonó para que muchos que me tenían un encono guardado lo soltaran, mi interés nunca fue ofender a nadie”, se disculpó y excusó Villalobos.

