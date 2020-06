Ana De la Reguera, Toñita, Claudia Lizaldi y más se suman a las denuncias contra Horacio Villalobos

La actriz calificó los comentarios de Horacio a su persona como "misóginos" (Foto: Instagram @AnaDeLaReguera @HoracioVillalobos)

La conversación en torno al clasismo, racismo, misoginia, homofobia y otras expresiones de odio continúa generando gran cantidad de declaraciones y comentarios en las redes sociales.

Luego de la controversia desatada en días pasados por la invitación al comediante Chumel Torres a un debate organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la cancelación del mismo debido al descontento de la opinión pública por considerar que no tenía nada qué hacer ahí un personaje que ha evidenciado conductas nocivas para la sociedad, es ahora el presentador Horacio Villalobos el foco de atención en el tema.

Tras las declaraciones de algunas personalidades que denunciaron las que ellas consideraron como ofensas racistas, clasistas, misóginas y homofóbicas del conductor del programa matutino Venga la alegría, principalmente emitidas desde su ya finalizado show Desde Gayola o en la emisión Farándula 40, el conductor ha recibido una nueva ola de denuncias en su contra.

La cantautora se distingue de contar historias urbanas y hacer crítica social al ritmo de "anarcumbia", un género acuñado por ella (Foto: Twitter @Amandititita @Horacitu)

Fue la cantante de “anarcumbia” Amandititita quien destapó el tema en contra de Villalobos:

Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor

La hija del músico Rockdrigo González aseguró que no busca una disculpa, sólo cambiar los discursos de odio entre seres humanos: “No busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma”.

La denuncia de Amandititita en Twitter, donde expresó haberse sentido lastimada por años (Foto: Captura de pantalla / Twitter)

A esta declaración se sumó la emitida por el actor Polo Morín, quien dijo sentirse violentado por el conductor de espectáculos

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying

Horacio Villalobos negó haber hecho comentarios homofóbicos contra Polo Morín (Foto: Instagram @horacitu_oficial/ @polo_morin)

Luego de que Horacio se defendiera de las acusaciones argumentando que hace “comedia negra” y crítica social, ahora más voces se suman en su contra.

Para todos aquellos que se han subido a ‘La Santa Inquisición’ de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia. Los detractores cómanse su propio veneno. Que @DesdeGayola cumplió su objetivo que era divertir y concientizar y finalmente muchas gracias a las numerosas muestras de apoyo

Ahora fue la actriz Ana De la Reguera quien exhibió la forma mal intencionada de Horacio al referirse a ella:

“El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras”, escribió De la Reguera en su cuenta, donde adjunto unas capturas de pantalla donde se lee cómo el conductor se refirió a ella “se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren según vemos en esta serie. Lo bonita que era ya se le fue, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia”.

Ana también agradeció a Amandititita por “alzar la voz e inspirarnos. Yo lo viví. Se expresó con comentarios misóginos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire”.

En 2018, la famosa actriz mexicana acusó a Televisa de intentar impedir el triunfo de López Obrador (Foto: Instagram @AnadelaReguera)

Comentario que fue respondido por la cantante de Te crees la muy, muy: “Exacto, querida Ana, hablar en tele abierta así de una mujer fomenta violencia, normaliza la violencia. En un país donde hay al rededor de 10 feminicidios por día no se puede aprobar este contenido. Porque la tele es educación. No te mereces esas palabras, te abrazo”.

La conductora Claudia Lizaldi se sumó a la denuncia en redes, etiquetando el tuit de De la Reguera: “Me incluyo, me ha insultado por años y sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer”, escribió en un mensaje donde etiquetó también al CONAPRED.

Claudia Lizaldi dijo haber sido víctima de los ataques de Horacio Villalobos en reiteradas ocasiones (Foto: Instagram @claudializaldi)

Quien se sumó a la exhibición de ataques del conductor fue la también presentadora Maca Carriedo, quien escribió: “A mí me dijo que qué bueno que iba a aprovechar mis vacaciones para poder operarme y tener pene... Está un poco retorcido...él, no el pene que decía que me iba a poner”.

La presentadora Maca Carriedo también evidenció un comentario fuera de lugar por parte de Villalobos (Foto: Instagram @Maca_online)

Toñita, egresada de la primera generación de La Academia, de Televisión Azteca (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

Por su parte, la ex académica Toñita también se pronunció en contra de los comentarios ofensivos y añadió un vídeo del programa Desde gayola, donde se hace mofa de su persona, como evidencia: “De mí el señor Horacio se burló infinidad de veces, pero creo que se toma de quién vienen las cosas, cada quién da lo que tiene y no creo que él tenga amor”, expresó.

Hasta el momento Villalobos no se ha referido al asunto, aunque se espera, siguiendo su estilo, que pronto dé réplica exponiendo sus puntos y defendiendo su trabajo.

