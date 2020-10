“Lo que el COVID se llevó”: Horacio Villalobos anunció el fin de Farándula 40 y reveló la razón

Tras diez años de mantenerse al aire a través de la señal del canal ADN 40, el programa de espectáculos más importante de la televisora, Farándula 40, saldrá del aire en próximos días. Así lo dio a conocer su titular, el controversial conductor Horacio Villalobos, quien durante la transmisión del pasado sábado reveló los motivos del adiós de su programa.

Se trata de razones económicas por las que el show del cual Villalobos se ha mantenido al frente desde 2009 ha cancelado su producción, pues debido también a los manejos internos de la televisora y su situación frente a la actual pandemia de coronavirus y su impacto financiero en la constitución de las empresas, la parrilla de contenidos estará sufriendo transformaciones.

“Quiero iniciar este programa dando una noticia, esto lo hago, en primer lugar para que seamos nosotros quienes primero lo decimos; en segundo lugar para que no se arme el chisme y luego cambien la información en las revistas que existen en nuestro país” , reveló el polémico presentador que es parte también del cuadro de conductores del matutino Venga la alegría, programa emitido a través de la señal de Azteca Uno, canal hermano de ADN 40.

Acompañado de sus compañeros: Mauricio Valle, Pilar Boliver, Alejandro Brofft y Manigüis, el también actor y productor de teatro aseguró que se trata de una “triste noticia”: “A una parte del público le dará alegría porque a lo mejor nos odian y muchos más van a estar tristes porque nos quieren”, expresó.

Villalobos dio a conocer la fecha cuando se transmitirá la última emisión del programa que se caracteriza por su humor ácido, sus críticas temerarias y mordaces reseñas a productos del entretenimiento como música, cine, obras teatrales y programas de televisión.

Será durante la tercera semana de diciembre que el ciclo de Farándula 40 se cierre. “La razón que nos dieron nuestros jefes es que evidentemente estamos viviendo una recesión provocada por el COVID, entre otras cosas ha afectado a las empresas, las ventas, etcétera. Por ende, vamos a salir del aire, lo cual nos da mucha tristeza porque amamos este espacio”, agregó el polémico conductor.

Dejó abierta la posibilidad de que la emisión pueda volverse a transmitir en alguna otra cadena televisiva y dejó claro que la camaradería entre los conductores continúa intacta, asegurando que van a continuar trabajando juntos en diversos proyectos.

Llevamos casi once años, cumplíamos en enero y nos quedan ocho programas. Les prometemos que la vamos a pasar muy bien. No hay otra razón, esa es la verdad. Seguramente nos vamos a encontrar en otros proyectos, seguiremos trabajando juntos, . Este programa tal vez encuentre espacio en otro lado, no sabemos qué pueda pasar