Toño Mauri lucha contra las secuelas del COVID-19: su larga estancia en el hospital le dejó problemas para moverse

El actor Toño Mauri sigue pasando por malos momentos luego de haberse contagiado de COVID-19, pues a pesar de que gran parte de su familia se enfermó y pasó tiempo en el hospital, Mauri es el único que no ha podido salir del centro médico debido a las severas consecuencias que le dejó la enfermedad.

Sin embargo, el cantante se encuentra de muy buen humor enfrentando las consecuencias de la enfermedad, ante la cual ya dio negativo, así lo informó su hermana Graciela Mauri en una entrevista que le realizó el programa de espectáculos Ventaneando:

Sigue ahí porque (su esposa e hijos) decidieron que sus terapias físicas las tuviera ahí [en el hospital], para cuidar absolutamente todo, no poner en riesgo nada (...) Ya estamos del otro lado, bendito Dios, Toñito va para adelante, cada día es un avance

A pesar de que la familia se ha mantenido muy reservada en relación a qué tipo de afectaciones le ha dejado el coronavirus a Toño Mauri, la misma Graciela afirmó que se trata de un problema motriz, ya que se encuentra realizando terapias para recuperar parte de la movilidad en su cuerpo.

Esto les corresponde a ellos (su esposa e hijos) y a Toño porque ahorita que salga, va a ser primero que les va a platicar y, seguramente, va a ser un testimonio precioso el que va a dar (...) Cuando estás mucho tiempo acostado, los músculos no tienen la fuerza; entonces, después tienes que empezar a mover tus músculos, a mover el cuerpo. Pero va muy, muy bien

Y es que otros personajes de la farándula que se han visto afectados por la enfermedad han reportado tener diferentes complicaciones debido a la enfermedad, como fue el caso del comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito", quien afirmó que la enfermedad le había causado diversas complicaciones en el corazón, lo que causó que, a pesar de haber sido dado de alta por la falta de presencia del virus, tuviera que internarse nuevamente.

Afortunadamente para el payaso, el tratamiento que tuvo en el hospital dio buenos resultados por lo que le dieron el alta pronto, aunque anunció que sigue teniendo problema con su voz, reiteró que está listo para regresar a trabajar a los escenarios:

Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear