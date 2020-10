“COVID, te odio”: Platanito alarmó con fotos desde el hospital y reveló que el virus atacó su corazón

El pasado septiembre se supo que Platanito había estado contagiado de COVID-19 (IG: platanitoshow)

Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso “Platanito”, alarmó a sus seguidores la tarde del lunes al compartir algunas fotografías desde el hospital en su cuenta de Instagram.

En todas las fotos se le vio recostado en una cama de hospital y, por lo que escribió en la red, se encuentra en tratamiento por estragos de su contagio de COVID-19.

“Claro que saldré de esta también, pinch* COVID, te odio, te quisiste ching*r a mi corazón, culer*. Gracias por sus oraciones y buenas vibras”, escribió en la primera de sus publicaciones que se llenó de mensajes de personajes del mundo del entretenimiento para enviarle sus mejores deseos.

Entre quienes reaccionaron a ese post estuvieron el “Capi” Pérez, Alexis Ayala, Mauricio Barcelata y Jorge D’Alessio.

Platanito se encuentra hospitalizado en Ciudad de México

En otra publicación, Platanito indicó que se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México.

Su última publicación hasta ahora fue una foto en compañía de Beatriz Rubiera, su esposa, a quien le escribió: “Cómo agradecerte @vadica todo lo que has hecho por mí, gracias amor, la estoy librando”.

Aunque Platanito no ofreció más detalles de su estado de salud, algunas versiones señalan que tras su contagio de coronavirus su corazón resultó sumamente afectado, pero aún no se ha confirmado.

Lo que sí se sabe es que Platanito pasó días complicados por su contagio de COVID-19 hace algunas semanas.

Durante una transmisión en vivo en el Instagram de Charlie Barrientos “El Huevo”, el pasado septiembre, Verduzco habló sobre su salud.

Platanito junto a su esposa

“Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. (Me dio) cabr*n güey, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, comentó.

En la misma charla Verduzco detalló que le dio neumonía, por lo que tenía que seguir siendo muy cuidadoso de su salud.

“Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear”, añadió.

Pero además de su salud, la pandemia de COVID afectó seriamente su economía, pues tuvo que suspender shows en vivo, que eran su principal fuente de ingresos.

Platanito ha tenido problemas económicos por la pandemia de COVID-19

“Me preocupa mucho el país, qué va a pasar el día de mañana con toda la gente que nos estamos quedando sin empleo, de dónde vamos a sacar para comer y mantener nuestros hogares… ¡Estamos viviendo al día y sin ingresos!”, declaró a la revista TvyNovelas.

Platanito comentó que había tenido que vender algunas de sus pertenencias para poder salir adelante.

“Vendí todo lo que pude, y muchas cosas personales las malbaraté; Vendí mis coches y algunos relojes, pero ya se acabó, lo que podía vender lo hice, ahora lo que queda es hacer este tipo de shows. De hecho, quiero compartirles que lo que estoy ganando con estos espectáculos por internet, el dinero íntegro lo estoy dividiendo entre toda la gente que trabaja conmigo; es decir, si somos 20, la ganancia neta se divide en partes iguales entre esas 20 personas, es una manera de apoyarnos como equipo”.

