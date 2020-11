Abandonó producciones a medias, detuvo peleas en el set y la acusaron de nepotismo: los escándalos de Magda Rodríguez

Magda Rodríguez fue mediadora en el polémico encontronazo entre la peruana Laura Bozzo y el actor Alfredo Adame (Video: Twitter

Esta mañana se dio a conocer el deceso de la productora responsable de múltiples proyectos de la televisión mexicana; a los 57 años fue hallada sin vida por una de sus trabajadoras del hogar al interior de su vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según el reporte del periodista Carlos Jiménez, el diagnóstico de los paramédicos que la atendieron indica que falleció por un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Con una trayectoria de casi 30 años detrás de las cámaras, Magda Rodríguez fue también un personaje polémico de la farándula y sus proyectos en Televisa, TV Azteca y Telemundo no se libraron de controversias, pese a la reputación de “reina del rating” que se ganó no importando el formato de los proyectos que dirigió.

La productora ganó en 2014 el codiciado premio Emmy en la televisión estadounidense (Foto: Instagram @magdaproducer)

Como parte de una carrera exitosa en TV Azteca, donde dio pie a un formato único en una época en que no existían espacios femeninos además de las telenovelas, el proyecto Con sello de mujer le valió grandes satisfacciones y una permanencia de varios años al aire.

Después fue considerada para producir cuatro temporadas del reality show estrella de Azteca: La academia, sin embargo en 2011 fue despedida de la televisora argumentando que sus niveles de audiencia habían bajado. El éxito volvió a sonreírle en 2014 al ganar un codiciado premio Emmy por su trabajo en Estados Unidos con el matutino Un nuevo día.

Fue en 2016 cuando Rodríguez regresó a Azteca apostando por otro formato: el de las citas amorosas. Así nació el programa Enamorándonos que Magda logró consolidar en el primer nivel de audiencia en toda la televisora. Pero fue en 2017, a poco menos de un año de que el show cumpliera su primer aniversario, que la productora salió sorpresivamente para incorporarse a la empresa competencia: Televisa.

Diversas voces señalan que Magda contempló en sus producciones a su hija, sin necesariamente haberla sometido a casting (Foto: Instagram @andreaescalona)

A las pocas semanas de su intempestiva salida se dio a conocer que Magda dirigiría el programa matutino estelar de la cadena: Hoy, pues ese había sido su sueño durante más de 20 años.

“Era mi sueño, la vida es una y todos tenemos que perseguir y hacer cosas diferentes, aunque a veces esos procesos sean dolorosos. Yo estaba en un estándar en el que tenía éxito y era feliz, pero tenía que ir a encontrar esto”, dijo en su momento a la revista Quién.

Ante su salida, no faltó quien la tachara de traicionera, pero un elemento más se sumó a la polémica: el hecho de que se llevara consigo a Televisa a su hija Andrea Escalona, quien estaba a punto de formar parte del equipo de conductoras de El club de Eva, el siguiente proyecto en puerta que Magda tenía contemplado en Azteca.

Diversos rumores apuntaron a que Magda Rodríguez en un inicio no congenió con Galilea Montijo y Andrea Legarreta (Foto: Instagram@magdaproducer/@galileamontijo/@andrealegarreta)

El tema se recrudeció cuando Magda dio a conocer que el nombre del programa le pertenecía, hecho que habría provocado que El club de Eva sólo durara pocas semanas al aire.

Además, no faltaron las voces que la señalaran de nepotismo por incluir a su hija Andrea en los proyectos que dirigía, y con el matutino Hoy no ha sido la excepción, pues además de aparecer a cuadro, Escalona también canta el tema de entrada de la emisión. La productora nunca se pronunció al respecto, pese a los constantes señalamientos por parte del público en las redes sociales.

A los pocos meses de su llegada a Televisa, se especuló también que su debut al frente de Hoy no había cubierto las expectativas que de ella se tenían, pues la audiencia no había mejorado significativamente, además de que en diversas ocasiones se le tachó al formato por “parecer un tianguis”. También se dijo que Magda no había “hecho click” en un inicio con los conductores estelares del matutino, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, por lo que presuntamente había tensiones al interior del programa.

Magda Rodríguez optaba por polémicos invitados a sus programas, como Livia Brito, quien asistió a "Hoy" hace unas semanas en medio de su polémica por agredir a un paparazzo (Foto: Instagram @magdaproducer)

“¿O sea? Yo estoy muy bien en Televisa, tenemos muy buen rating, nos va muy bien. Constantemente, como yo soy una productora que lo que toco lo hago polémico, lo que toco finamente da de qué hablar, da conversación, hay gente que lo apoya, hay gente que lo critica. Bajo ese sentido yo tengo un contrato, yo estoy muy contenta, estoy sólida, me he ido de muchas empresas, de unas me he ido, de otras me han corrido… algún día puede pasar, en este momento no”, dijo en su momento a Adela Micha.

Por otro lado, sus producciones también han sido tachadas de “populacheras”, pues en proyectos como Enamorándonos no faltó el doble sentido y los altercados a cuadro. No fueron pocas las ocasiones en que Magda tuvo que intervenir en la situación al presentarse una situación violenta en alguno de los programas a su mando. Fue en el programa Laura Sin censura donde el actor Alfredo Adame estalló contra Laura Bozzo en plena grabación; también sucedió lo mismo en Hoy con el mismo actor, pero esta vez en contra de Carlos Trejo, El cazafantasmas: en ambas ocasiones Magda tuvo que intervenir para conciliar.

Magda Rodríguez y su polémica producción: tuvo que intervenir ante el altercado entre Alfredo Adame y Carlos Trejo (Video: Twitter @Gargaritos)

A pesar de las innumerables críticas en su contra, a Magda Rodríguez nunca le preocuparon e incluso refería que ciertas personas que lo hacen de “mala leche” son sus admiradores frustrados.

“Acuérdate que lo que te choca te checa. En un momento dado, la gente que me critica mucho son fans frustrados. Quisieran ser mis amigos”, declaró recientemente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Murió Magda Rodríguez: productora de programas de televisión como “Hoy” y “Enamorándonos”

Andrea Escalona, conductores de Hoy, Laura Bozzo y otros famosos lamentaron el deceso de la productora Magda Rodríguez

“Te amamos”: Magda Rodríguez cumplió años y así la celebraron Andrea Legarreta y Galilea Montijo