Andrea Escalona, conductores de Hoy, Laura Bozzo y otros famosos lamentaron el deceso de la productora Magda Rodríguez

Este Día de muertos el medio de la farándula mexicana se vistió de luto con una estremecedora noticia, pues en el transcurso de la mañana se dio a conocer que la productora Magda Rodríguez fue encontrada sin vida en su casa ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Al momento se desconocen las causas de su deceso, sin embargo se sabe que fue una de las trabajadoras de su hogar quien la halló esta mañana y dio aviso a las autoridades ante el presunto fallecimiento fulminante por enfermedad.

La noticia cimbró al medio del espectáculo pues quien fungía actualmente como productora de Hoy y recientemente de los shows Guerreros 2020 y Laura Sin censura, acababa de celebrar su cumpleaños el pasado 21 de octubre, donde se le vio feliz de compartir con sus invitados, entre los que figuraron Juan José Origel, Paul Stanley, Arturo Carmona y su hija Andrea Escalona.

Magda Rodríguez, quien tenía 57 años, tuvo una prolífica trayectoria en la televisión mexicana y en 2021 cumpliría tres años al frente del vespertino principal de Televisa, su carrera también incluye el logro de dos premios Emmy, gracias a su trabajo en Un nuevo día, de la cadena Telemundo.

Ante la sorpresiva muerte de la exitosa productora, diversas reacciones de compañeros del medio han aparecido, despidiéndose emotivamente de ella y celebrando su legado. Fue la cuenta oficial del programa Hoy que tuitéo: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Nuestras condolencias a sus familiares por la pérdida. Descanse en paz”.

Su colega Juan Osorio lamentó el deceso y con un sensible mensaje destacó el ser humano que era: “Lamento el fallecimiento de mi amiga Magda Rodríguez. Fortaleza y resignación para su familia y en especial para Andrea Escalona. Descanse en paz”.

La actriz Angelique Boyer expresó: “Mi más sentido pésame a Andy Escalona, lamento mucho este dolor y pérdida tan grande, abrazo fuerte a tu corazón y a toda la familia de Magda Rodríguez”.

Andrea Legarreta, quien continúa al frente del programa en que Magda laboró hasta su deceso, compartió una conmovedora fotografía donde aparece con Rodríguez, a quien siempre recordará positivamente.

“Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida... A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen... Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!! Celebro tu vida Magda querida... Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando TODO!! Te amamos Magda, Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, “El show debe continuar” VA POR TI JEFA”

Por su parte Galilea Montijo fue más escueta en su dedicatoria y escribió: “Mi corazón está muy triste, no tengo palabras”

Por su parte Jorge El Burro Van Rankin, a quien dirigió en el programa matutino expresó: “Una muy triste y lamentable noticia, muere mi querida Magda Rodríguez hace unas horas, todavía ayer me escribió para felicitarme por la conducción de los premios TVyNovelas, qué tristeza, pero donde quiera que estés, querida Magda te recordaremos como una guerrera, trabajadora incansable, extraordinaria madre, excelente jefa, pero sobre todo una gran amiga! QDEP. Abrazo muy grande y mucha fuerza a mi querida Andrea Escalona”.

El actor José Ron expresó sus condolencias en Twitter: “No lo puedo creer, Magda Rodríguez. Descanse en paz.” Por su parte, Marjorie de Sousa también lamentó el deceso: “Qué lamentable querida Magda Rodríguez, que Dios te tenga en su gloria. Te recordaremos siempre con esa alegría, con ese amor por tu trabajo, por tu gente. Dios te bendiga siempre.”

Edwin Luna recordó que hace unos meses compartió con la productora en el reality show Guerreros 2020: “Siempre tan amable y tan alegre a cada momento, y jamás dejaste de brindarnos tu cariño. Gracias por todas tus atenciones, nuestro más sentido pésame a toda su familia, que Dios la bendiga siempre”.

El actor Édgar Vivar escribió que conoció a Magda siendo una niña: “¡Qué enorme pena! ¡Recibir dos malas noticias en un solo día! Recién confirman la muerte de Magda Rodríguez (productora de Hoy)a quien conocí desde niña cuando con su mami trabajamos en las pastorelas de Tepozotlán Estoy desolado Mis condolencias a su familia”.

Por su parte Laura Bozzo compartió un video donde se le ve sumamente conmovida y al borde del llanto, ahí expresa: “Siempre he sabido qué decir, pero ahorita no tengo palabras, de verdad que no, para expresar el dolor que estoy sintiendo en estos momentos. De verdad esto ha sido un golpe muy fuerte para mí, Magda te quiero, te debo tanto, ¿te acuerdas cuando iba a tu casa, la depresión en la que yo estaba? Tú me salvaste la vida, me sacaste de todo el dolor y de todo lo que vivía, me enseñaste a sobrevivir y hoy no tengo palabras para dcirte: Que Dios te bendiga, te amo.”

Al cierre de esta nota, se pronunció en Instagram su hija Andrea Escalona, quien compartió dos fotografías: una informando el lugar donde se le velará, y otra donde aparece dándole un beso a su progenitora: “No sé cómo voy a vivir sin ti ! Fuiste ! Eres ! Serás lo mejor de mi vida”.

