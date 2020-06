Horacio Villalobos respondió a la acusación de Polo Morín: “Nunca hubo homofobia de mi parte”

Horacio Villalobos negó haber hecho comentarios homofóbicos contra Polo Morín (IG: horacitu_oficial/ polo_morin)

El presentador Horacio Villalobos compartió en sus redes sociales un clip de poco más de dos minutos para responder a las acusaciones que hicieron en su contra la cantante Amandititita y el actor Polo Morín.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió la intérprete de La Muy muy en Twitter.

Polo Morín reaccionó a ese mensaje y señaló: “Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. En fin, haré lo que en su momento... ignorarlo, seguir trabajando, seguir creciendo. Ánimo mi gente, no dejen que nadie los haga sentir menos.”.

Los mensajes de Polo Morín

El presentador de Venga la alegría ya había respondido en Twitter a la polémica y señaló:

“Para todos aquellos que se han subido a ‘La Santa Inquisición’ de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia”.

“Los detractores cómanse su propio veneno. Que @DesdeGayola cumplió su objetivo que era divertir y concientizar y finalmente muchas gracias a las numerosas muestras de apoyo”, añadió.

Durante este sábado Villalobos amplió su explicación en un clip en donde hizo referencia al skecth criticado por Amandititita e insistió en la crítica social que hacía Desde Gayola con cada una de sus secciones.

(Foto: Twitter)

“Siempre criticó el poder y a los poderosos. Cada personaje escrito obviamente era ficción. La comedia agranda las características de los personajes para producir la risa y lo digo porque Amandititita también ha criticado a la sociedad en sus canciones, sino vean los títulos y las letras que ha compuesto”, explicó.

Horacio se dio tiempo de responder a la declaración de Polo Morín e hizo referencia al romance que éste tuvo con Lambda García, pero del que nunca hablaron abiertamente (pese a las especulaciones a su alrededor).

“En el radio nos burlamos de él, sí, porque en primer lugar vivía una situación que quería ocultar que a todas luces existía ”, dijo sobre sus comentarios en Dispara Margot, Dispara.

Nunca hubo homofobia de mi parte ya que soy orgullamente homosexual

Según Villalobos, su forma de conducirse y de comunicar “siempre ha estado basada en el humor negro y era de mucha risa ver cómo querían ocultar algo tan evidente y que podían haber utilizado ellos para que fueran ejemplo de la aceptación homosexual”.

Horacio Villalobos y Claudia Silva en un sketch de "Desde Gayola" donde se burlaban de los programas matutinos de la tv

Destacó que siempre ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT+ y por ello montó obras como “Un corazón normal”, que incluso fue prohibida en algunas ciudades del país. “Ojalá esa gente que ahora me ataca me hubiera apoyado cuando gobiernos estatales me prohibían montar mi obra”.

Su clip le trajo muestras de apoyo por parte de personas que disfrutaban del programa Desde Gayola, que se transmitió entre 2002 y 2006 por el canal Telehit. En 2008, 2012 y 2013 tuvo nuevas temporadas a través del canal 52MX.

La emisión era conocida por su estilo crítico, sarcástico y mordaz. Se burlaban no sólo de personajes del mundo del entretenimiento, sino también de la política y de la sociedad en general, gracias a personajes como “Manigüis”, “Las Chicas VIP”, “La Tesorito”, “El Chef Ornica”, “Mamá Mela” y “La Supermana”.

