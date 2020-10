“Seguramente vamos a hacer el amor”: Diego Verdaguer habló sobre su difícil separación de Amanda Miguel

El cantante Diego Verdaguer habló sobre el distanciamiento que tiene con Amanda Miguel y dijo que está en una de las etapas más complicadas de su vida ya que fue directamente la pandemia de COVID-19 lo que los ha llevado a estar tan distantes durante más de seis meses.

El actor no se reservó nada y fue muy explícito en su cariño hacia la cantante, ya que se encuentra completamente enamorado de quien ha sido su pareja por más de 45 años, lo que los hace una de las relaciones más estables de toda la farándula. En entrevista para el diario El Universal, Verdaguer habló sobre lo que hará con Amanda luego de pasar tanto tiempo distanciados:

La voy a abrazar, besar, para empezar... y seguramente vamos a hacer el amor, para monje no vine a este mundo. Estamos como si hubiéramos pasado una guerra, como si yo hubiera estado en un continente y ella en otro. No es fácil, por un lado es refrescante pero ha sido muy largo y se pueden suscitar circunstancias que te hacen dudar, pensar

Y es que la relación entre ellos parece que se ha mantenido tan fresca como siempre, pues hasta hace poco todo estaba en calma, hasta que se dio un pequeño incidente de celos por parte de Amanda por algunas reacciones que tuvo la conductora del programa matutino “Hoy”, Galilea Montijo hacia Diego Verdaguer.

A tal grado llegaron los celos de eso que la cantante le dedicó unas palabras a Montijo en las redes sociales. Sin embargo, Verdaguer afirmó que ya no tienen esos roces y que es una situación que solamente pasó, aunque también se sinceró y confesó que en el pasado tuvo algunos deslices con otras mujeres pero que Amanda sabe todo y que lo ha perdonado.

Por su parte, Amanda Miguel resaltó que los detalles que tiene Diego para con ella han tenido mucho que ver en que la relación siga fuerte y duradera, ya que aprovecha cada noche para ofrecerle la cena e inclusive decide llevársela directamente a la cama. Pero ella decide nunca quedarse atrás y hasta reveló que en ocasiones trata de ganarle a levantarse temprano para que le pueda preparar el desayuno y de esa forma poder compensárselo. Así lo dijo de igual manera al diario El Universal:

Por ahí si me lleva la cena, cuando regreso muy cansada, y ya no doy más me dice ‘quieres un tecito o una avena, una sopita, qué quieres que te lleve, algo, no sé tú dime' en eso sí que es muy atento