“Es muy impresionante enfrentarse a esta forma de vida”: Thalía fue de shopping por primera vez desde que estalló la pandemia

Thalía sintió nostalgia por tiempos pasados donde la cercanía física de la gente era una constante (Foto: Instagram de Thalía)

Si una famosa se ha mantenido muy activa en las redes sociales durante estos últimos meses en que la pandemia mundial ha provocado que gran parte de la población haya visto modificado su estilo de vida y propiciado su permanencia en casa, ha sido Thalía.

La estrella mexicana sorprende cada día con numerosas publicaciones, ya sea con fotos producidas en casa, o clips musicales y humorísticos, Thalía no para de compartir sus momentos en redes como Instagram o TikTok, donde sus sketches cómicos han sido la causa de que incluso se le haya tildado como una mujer superficial, dado a su afición por mostrar cada detalle de su lujoso estilo de vida.

Pero en esta ocasión, la ahora cantante de reggaetón compartió con sus seguidores cómo fue su experiencia al haber salido de shopping por primera vez en muchos meses, generando una reflexión en torno a la llamada “nueva normalidad”. Así lo dijo la estrella en una transmisión en vivo:

Una de las cosas que Thalía ha celebrado durante la pandemia es su aniversario número 30 como solista. Con esta foto que remite a sus inicios agradeció a sus fans (Foto: Instagram de Thalía)

“Bueno, he llegado a casa y no encontré nada de lo que fui a buscar. Pues les tengo una historia que me pasó el día de hoy. Pues fíjense nada más que hace yo meses, desde que arrancó todo esto, que no salía pues a un mall, a las tiendas ¿verdad? La experiencia es tan extraña desde que llegas, ¿no? Y entonces vas buscando estacionamiento y agarras el ticket y (escuchas) ‘Les recordamos de usar sus máscaras. Mantengan su distancia’”, comenzó la famosa con el relato.

La cantante y actriz mexicana comparó la forma en que se vocea en los centros comerciales las recomendaciones para evitar contribuir a la propagación del coronavirus con las instrucciones que se dan a través de las bocinas de los parques de diversiones.

“En tiempos de simbolismos alegres es ese recordatorio, como cuando uno iba a Disneylandia o a Universal Studios y es como ‘Recomendamos no sacar los brazos del carro, no se levante’. Entonces les cuento que ya entrando al mall sí seguía esa misma voz, esa misma grabación de ‘Mantenga su distancia, Póngase su mascarilla’. Wow, es muy impresionante enfrentarse a esta nueva forma de vida, a este desafío de la humanidad donde todos tenemos que protegernos los unos a nosotros, pero sí sentí así como que un duelito de lo que era el mundo antes versus lo que estamos viviendo”, agregó la otrora estrella de las telenovelas mexicanas.

También celebró el cumpleaños número 13 de su hija Sabrina (Foto: Instagram@thalia)

Compartió también un pensamiento relacionado con que, a pesar de que las circunstancias nos obligan a seguir manteniendo las medidas sanitarias requeridas, también son tiempos para propiciar el contacto humano.

“Así que esta es mi reflexión del día de hoy: uno, indiscutiblemente tenemos que usar nuestra mascarilla, guardar nuestra distancia, protegernos, cuidarnos, de verdad cuidarnos porque esto es serio y es real. Pero número dos: no se nos olvide el contacto con el otro, no estoy hablando del contacto físico porque no se puede, sino estoy hablando de que cuando estamos en estos lugares, que alguien se te acerca y te dice ‘en qué te puedo ayudar, cómo te puedo guiar, qué necesitas’, tener ese contacto visual, ya que estamos todos cubiertos y agradecer ‘oye, gracias, fíjate que estoy aquí de metida sin hacer nada, nada más estoy aquí viendo’ o ‘necesito de verdad esto’ o ‘que tengas un buen día’, eso es bien importante y es lo que se necesita hoy más que nunca, además obviamente de cuidarnos, protegernos, estar a nuestra distancia y con nuestras mascarillas”, finalizó la estrella que en medio de esta pandemia ha seguido muy activa lanzando múltiples sencillos musicales, además de haber celebrado sus 49 años el pasado mes de agosto.

