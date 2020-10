“No cambiaría absolutamente nada”: Thalía celebró sus 30 años de trayectoria como solista con un atuendo muy sensual e hizo un guiño a Britney Spears

(Foto: Instagram de Thalía)

La trayectoria de Thalía es innegable y este viernes celebró 30 años de carrera artística como solista con un atuendo muy sensual y un recorrido por sus imágenes más emblemáticas de la década de los 90, aunque también aprovechó para hacer un guiño a la cantante norteamericana, Britney Spears.

Ya sea con canciones provocativas como un Pacto entre los dos, dedicadas al amor con Piel morena o mucho más modernas con Ten cuidado, Thalía ha sabido estar en la vanguardia a lo largo de estas tres décadas siempre presumiendo su talento, belleza y carisma, lo que la ha consolidado como una de las artistas más queridas en la industria musical de talla internacional.

Ante una carrera llena de adversidades, pero también de muchas satisfacciones, la cantante mexicana no dejó pasar esta importante fecha y publicó una sensual fotografía que acompañó con dos conmovedores mensajes para celebrar el inicio de su carrera como solista.

La cantante mexicana apreció con una pose provocativa sobre una motocicleta, en la que lució un look muy llamativo: un coordinado en piel negra, decorado con flores y un cinturón dorado que resaltó su estrecha cintura, que a más de una envidiaría.

También compartió dos emotivos mensajes para agradecer a sus miles de fanáticos y más de 16.6 millones de seguidores en Instagram.

“A todos los que me han acompañado desde mis inicios como niña en la televisión, a los que estuvieron conmigo en mi adolescencia creciendo conmigo, viendo mis novelas, siguiendo todos mis pasos, ¡GRACIAS!”, comenzó la artista mexicana.

“Pero, hoy nos dedicamos a celebrar los 30 años como solista desde mi primer disco “Thalía” y desde el #PactoEntrelosDos que hicimos en ese momento. Son los mejores fans del mundo. Gracias por celebrar conmigo y por ser tan creativos. Adoro ver todo lo que hacen. ¡Los Amo!”, comentó la famosa mexicana.

Destacó que su historia inició con el lanzamiento del sencillo Un pacto entre los dos y que a pesar de los comentarios o momentos malos no modificaría nada en su historia.

“Tengo el corazón lleno con todas sus muestras de amor y sus celebraciones. Son 30 años de carrera como solista y no cambiaría absolutamente nada. Gracias por quererme, apoyarme y ser parte tan importante de esta familia de amor. Mi ThalyFamilia! ¡Los amoooo!”, concluyó la intérprete de Equivocada y Desde esa noche.

Thalía recordó emblemático video de Britney Spears

La cantante mexicana, fiel a su característica personalidad y sentido del humor, compartió hace unos días un guiño a su colega norteamericana, Britney Spears.

Y es que usó un atuendo muy similar al que usó la “Princesa del pop” para el video musical del tema Oops!... I Did It Again e hizo su propia versión de la icónica coreografía.

Así Thalía mostró sus mejores pasos de baile, vestida con un ajustado look de piel roja que resaltó su delgada figura y que pronto acaparó la atención de sus seguidores.

A pesar de verse bien en el video publicado en su cuenta de TikTok, también evidenció un detalle en su imagen que quizá para sus seguidores hubiera pasado desapercibido: “Mi papada es lo más. Britney MOOD”.

Las confesiones de Thalía

Durante las últimas semanas Thalía se ha sincerado en la serie transmitida por Facebook Watch, Latin Music Queens, que protagoniza con las cantantes Farina y Sofía Reyes.

En el segundo episodio de este proyecto contó que su primera canción como solista, Un pacto entre los dos fue rechazada porque la consideraron masoquista y oscura para la época.

“A mí me vetaron una canción, mi primera canción como solista que era ‘sadomasoquista’ y ‘súper oscura’, no la tocaban en la radio”, contó sobre el lanzamiento del tema que tuvo gran éxito a pesar de las críticas que recibió dentro del medio.

Y en el tercer capítulo reveló que la muerte de su padre le desencadenó un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que la obliga a mantener todo en orden y bajo estricta limpieza.

“Ella (Su mamá) me dijo: ‘Dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Y le di el beso y cuando me fui las máquinas enloquecieron... Se murió, yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años”, precisó para sus seguidores.

