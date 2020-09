Soy de Barrio: Thalía admite que todavía tiene expresiones de las que se sorprende

La cantante y actriz Thalía ha pasado un año reencontrándose con el sentido familiar, luego de pasar muchas jornadas trabajando en su nuevo contenido, pero recientemente reveló que todavía tiene muchas expresiones que la hacen ver como que “tiene barrio”.

Y es que la cantante dijo en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, que todavía se le salen expresiones de cuando interpretaba al personaje María la del Barrio, cosa que le causa mucha gracia. De hecho, la actriz reveló que recientemente se encontró una rana, el único animal que le repugna mucho y fue entonces cuando tuvo una expresión similar al de su personaje:

Se me sale Thalía la del barrio total, o sea es algo que no lo puedo controlar es algo como que me florece la Santa María la Ribera; así rico, sabroso

Hay que destacar que Thalía sí creció en la popular colonia, la cual es una de las más simbólicas de toda la ciudad. La actriz habitaba la conocida como “La casa de los perros”, la cual es muy popular pues tiene un par de canes labrados al exterior del inmueble.

Thalía dijo que su lenguaje se vuelve especialmente obsceno cuando está molesta y es algo que a ella está intentando trabajar para quitarse esa mala costumbre pero que no es fácil pues cada vez que se molesta parece salir sin importar lo que haga:

María la del Barrio fue una de las partes más importantes en la carrera de Thalía, recientemente la actriz Yuliana recordó que en la época en la que se grababa la telenovela, la cantante mantenía una relación con Fernando Colunga, uno de los galanes más sobresalientes del mundo del espectáculo en ese tiempo:

En ese momento, Fernando Colunga era novio de Thalía... eran novios y eran muy felices. Se veían muy contentos, muy enamorados (...) El sobrino de Thalía la acompañaba mucho a grabar y me platicaba que su abuelita (la mamá de la cantante) no quería a Fernando Colunga

De hecho, cuando se cumplieron los 25 años de que se había grabado la exitosa telenovela, la misma Thalía festejó en sus redes sociales para recordar el que fue el papel que la catapultó al éxito, así lo puso en uno de sus comentarios en Twitter:

La actriz acaba de festejar su cumpleaños número 49, en medio de la pandemia de coronavirus, el festejo fue relativamente tranquilo, acompañada sólo por su esposo, el productor Tommy Mottola y por sus hijos. Thalía festejó al ritmo de la canción Quinceañera, proyecto con el cual ella debutó en la televisión mexicana:

Les comparto esto de mi cumpleaños porque yo soy muy olvidadiza y a mí me choca cuando me dicen ‘se te olvidó mi cumpleaños’, ‘no me mandaste ni un mensajito’. Me choca porque no me acuerdo, entonces les voy a recordar que es mi cumpleaños (...) Y a pesar de que este es un cumpleaños muy diferente, ya que estamos celebrándolo o tratando de celebrarlo en medio de esta pandemia, lo vamos a hacer como nosotros sabemos hacerlo